Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις 11:00 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην οδό Βόλου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το σημείο της έκρηξης στη Λάρισα - onlarissa.gr

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star στη Λάρισα, Δ. Τζιώτζιου, τρία άτομα τραυματίστηκαν. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου, τον γιο του κι έναν πελάτη. Οι τραυματίες είχαν τις αισθήσεις του, μπήκαν μόνοι τους στα ασθενοφόρα και είχαν εγκαύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο.

Έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα - onlarissa.gr

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από κάποιο λάθος κατά την τοποθέτηση φιάλης υγραερίου σε αυτοκίνητο. Ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες που προκάλεσαν την έκρηξη.

Μετά την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, με τις φλόγες να φτάνουν έως τον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου βρίσκεται η κατοικία του ιδιοκτήτη του συνεργείου.