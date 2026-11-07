Μια νέα μουσικοθεατρική διασκευή πάνω στην κωμωδία “Φιλονικία” του Pierre de Marivaux έρχεται τη σεζόν 2026-2027 στο 41 Street Café στον Υμηττό, μεταφέροντας τη δράση στο μέλλον, όπου η ανθρώπινη φύση τίθεται υπό παρατήρηση. Η παράσταση κάνει έναρξη στις 2 Νοεμβρίου και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα στις 20:30 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Σε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας, ένας επιστήμονας οργανώνει ένα ιδιότυπο κοινωνικό πείραμα: τέσσερις νέοι, δύο αγόρια και δύο κορίτσια μεγαλώνουν απομονωμένα από κάθε κοινωνική επιρροή και καλούνται να συναντηθούν για πρώτη φορά με στόχο να δοθεί απάντηση σε ένα διαχρονικό ερώτημα: ποιος ευθύνεται για την απιστία, ο άντρας ή η γυναίκα; Έρωτας, αγάπη, φιλία, επιθυμία, ανταγωνισμός και εξουσία επαναπροσδιορίζονται μέσα από ένα χιουμοριστικό παιχνίδι παρατήρησης και παρεξηγήσεων, γεμάτο συνεχείς ανατροπές, όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και κατασκευασμένου γίνονται ολοένα και πιο ασαφή.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Στη συγκεκριμένη διασκευή, οι βασικοί ρόλοι συμπυκνώνονται σε ένα κεντρικό πρόσωπο, τον διαχειριστή, ο οποίος παρουσιάζεται ως μια πατρική φιγούρα, υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών. Στην πραγματικότητα, όμως, λειτουργεί ως φορέας εξουσίας και ελέγχου. Μέσα από αυτή την επιλογή επιχειρείται να αναδειχθεί η δυναμική της εξουσίας απέναντι στη μάζα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η ανθρώπινη συμπεριφορά διαμορφώνεται, παρατηρείται και τελικά καθορίζεται μέσα σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο, διατηρώντας παράλληλα την κωμική ατμόσφαιρα του έργου.

Ο Μαριβώ, με μια γραφή πολύ μπροστά από την εποχή του, προσεγγίζει με τόλμη τη γυναικεία επιθυμία και τη συναισθηματική ελευθερία. Απομακρύνοντας τους ήρωές του από τα κοινωνικά πλαίσια, δημιουργεί έναν κόσμο όπου άνδρες και γυναίκες καθορίζονται από τη φύση, τα ένστικτα και τις επιθυμίες τους, διεκδικώντας ελεύθερα τη δική τους ταυτότητα και τη σχέση τους με τον άλλον. Έτσι, το έργο του παραμένει διαχρονικό, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη φύση πέρα από συμβάσεις και προκαθορισμένους ρόλους.

Συντελεστές :

Διασκευή/Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Έφη Κιούκη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Αντώνης Βαρθαλίτης

Νικόλας Γεωργανής

Έφη Κιούκη

Θωμάς Παπαδάκης

Αναστασία Φλέγκα

Μουσική: Αντώνης Βαρθαλίτης

Χορογραφίες: Νικόλας Γεωργανής

Φωτογραφίες-Trailer: Μαρία Κανταρίδου

Παραγωγή: 41 Street Café

Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Ημέρα & Ώρα: Κάθε Δευτέρα στις 20:30

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμή Εισιτηρίου (με ποτό): 15€

41 Street Café, Αντρέα Λεντάκη 41, Υμηττός 17236 (Στάση μετρό Δάφνη)

