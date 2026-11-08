Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Υψηλή υβριδική τεχνολογία, άνεση και πλούσιος εξοπλισμός

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Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
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Το νέο MG HS αποτελεί την ναυαρχίδα των μοντέλων της εταιρείας  η οποία έχει «πονοκεφαλιάσει» τον ανταγωνισμό. Η έκδοση Hybrid+ έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο  την παρουσία της MG στην κατηγορία των D-SUV, καθώς προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος και την μεγάλη άνεση ενός  οικογενειακού SUV.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Η έκδοση της  δοκιμής μας  σε απαλλάσσει από το άγχος της φόρτισης προσφέροντας αυτονομία η οποία  ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που τα έχει όλα .Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από κάθε διαδρομή. 

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Το νέο MG HS Hybrid+ ξεχωρίζει με τον μοντέρνο και δυναμικό σχεδιασμό του. Το μπροστινό μέρος  έχει επιθετική σφηνοειδή σχεδίαση η οποία προσδιορίζεται από την μάσκα με τις μεγάλες γρίλιες και τις χρωμιωμένες προσθήκες, Συνδυάζεται αρμονικά με τα λεπτά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Στο πλαϊνό μέρος επικρατούν μυώδεις  γραμμές ενώ οι μεγάλοι θόλοι με τα πλαστικά προστατευτικά για προστασία σε εκτός δρόμου διαδρομές σε συνδυασμό με τις 19άρες όμορφες ζάντες αλουμινίου, με ελαστικά 225/55 της Bridgestone, που «γεμίζου»ν τους θόλους στα φτερά και δίνουν μια άκρως δυναμική εμφάνιση. Η  κεκλιμένη οροφή που κατεβαίνει προς το πίσω μέρος δίνει μια coupe αισθητική στο όμορφο αμάξωμα.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Το πίσω μέρος αποτελεί ένα ακόμη δυνατό σημείο του MG HS Hybrid+  καθώς τα πανέμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led συνδέονται μεταξύ τους με  ενιαία φωτεινή λωρίδα η οποία  προσφέρει ειδικά το βράδυ μια άκρως εντυπωσιακή εικόνα. Οι διαστάσεις με μήκος 4.670 χλστ. πλάτος 1.890 χλστ., ύψος 1.663 χλστ. και μεταξόνιο 2.767 χλστ. σε προϊδεάζουν για την άπλα στο εσωτερικό της καμπίνας επιβατών και το πορτ-μπαγκάζ.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίζεις με την πρώτη ματιά την υψηλή ποιότητα κατασκευής με τα μαλακά πλαστικά να επικρατούν και τις δερμάτινές επενδύσεις να ντύνουν καθίσματα και πόρτες. Το νέο HS Hybrid+ έχει υψηλή τεχνολογία η οποία προσδιορίζεται από  ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον με δύο οθόνες 12,3 ιντσών οι οποίες σχηματίζουν οπτικά μια ενιαία.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Η μια οθόνη αφορά τον ψηφιακό πίνακα οργάνων ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό με τα καθαρά γραφικά , διαθέτει πολλές παραμετροποιήσεις που γίνονται και μέσω της κεντρικής οθόνης  

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Η δεύτερη οθόνη φιλοξενεί το σύστημα infotainment  με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής iSmart έχετε την δυνατότητα  απομακρυσμένης πρόσβασης; στο αυτοκίνητο. Μέσω τής κεντρική οθόνης αποκτάς πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα αλλά και στην πλούσια ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MG Pilot.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Προσαρμοζόμενο Cruise Control (Adaptive Cruise Control- Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (Active Emergency Braking):- Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keep Assistance)- Έξυπνο έλεγχο μεγάλης σκάλας φώτων (Intelligent High Beam Control)- Σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας (Speed Assistance System).

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η κάμερα 360° Around View Monitor, η οποία προσφέρει πανοραμική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου για εύκολο παρκάρισμα και ελιγμούς αλλά μετράει ακόμη και τους…πόντους απόστασης την ώρα που παρκάρετε, Λειτουργία που βρίσκεις σπάνια και σε πολύ ακριβότερα μοντέλα premium κατηγορίας.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Όπως αναφέραμε και πριν το  νέο MG HS Hybrid+ σχεδιάστηκε με γνώμονα την άνεση και την πρακτικότητα. Τα μπροστινά αναπαυτικά καθίσματα είναι ιδιαίτερα αναπαυτικά και  υπάρχουν μεγάλοι χώροι για επιβάτες. Υπάρχουν πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα για τα αντικείμενα σας

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Η προσεγμένη ηχομόνωση δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδανικό τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις, όσο και για τα μεγάλα ταξίδια. Η πρακτικότητα εμφανίζεται συνολικά με 19 αποθηκευτικούς χώρους απλωμένους σε όλη την καμπίνα, με τους 8 από αυτούς να είναι διαθέσιμοι για τους πίσω επιβάτες.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Στην κορυφή της κατηγορίας βρίσκεται και η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ με 507 λίτρα αντί των 441 λίτρων της plug-in υβριδικής έκδοσης. Η τιμή με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων  διαιρούμενων κατά 40:60 ανεβαίνει στα 1.484 λίτρα. Μάλιστα ο τρόπος διαρρύθμισης του χώρου αποσκευών με το ηλεκτρικό άνοιγμα της πίσω πόρτας  διευκολύνει την διαχείριση των αποσκευών. 

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Η νέα υβριδική έκδοση του MG HS αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Hybrid+ της MG. Συνδυάζει  έναν αποδοτικό υπερτροφοδοτούμενο  βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 143 ίππους και 230 Nm ροπής, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα με196 ίππους  προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων και άμεση απόκριση σε κάθε συνθήκη οδήγησης

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Το υβριδικό σύστημα τροφοδοτείται  με ενέργεια από μια μπαταρία  τεχνολογίας NCM, χωρητικότητας  1,83 kWh. Για την φόρτιση της φροντίζει από την μια πλευρά  η γεννήτρια που κινεί βενζινοκινητήρας και από την άλλη  το σύστημα ανάκτησης ενέργειας όταν επιβραδύνετε αφήνοντας το δεξί πεντάλ ή όταν ακινητοποιείτε το αυτοκίνητο με τα φρένα.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Τα προγράμματα οδήγησης διαφοροποιούν ανάλογα την απόδοση του υβριδικού συστήματος.Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, ομαλά και σχεδόν ανεπαίσθητα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατανάλωση και υψηλή οδηγική άνεση χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Η  εκκίνηση γίνεται  με τον ηλεκτροκινητήρα  όπως και  στις χαμηλές ταχύτητες ενώ ο βενζινοκινητήρας επεμβαίνει όταν θελήσετε μεγαλύτερη ισχύ κατά την επιτάχυνση ή όταν αδειάσει η μπαταρία οπότε την φορτίζει με την λειτουργία του. Η επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ./ώρα καλύπτεται σε 7,9 δευτερόλεπτα,  ετην τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 190 χλμ./ώρα προσφέροντας κορυφαίο συνδυασμό οικονομίας και επιδόσεων.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας, το MG HS Hybrid+ επιτυγχάνει κατανάλωση μόλις 5,5 λίτρα/100 χλμ. ενώ αν οδηγήσετε πολύ «αμυντικά» η μέση κατανάλωση μπορεί να πέσει οριακά ακόμη και κάτω από τα 5 λίτρα ανά 100 χλμ. Εκπομπές  CO2: 126 γρμ./χλμ.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Η διάταξη των αναρτήσεων είναι  γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω. Η ρύθμισή της είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην άνεση λόγω της οικογενειακής φιλοσοφίας του νέου MG HS Hybrid+, Η απορρόφηση των κακοτεχνιών του οδοστρώματος μας θύμισε χωρίς να είμαστε υπερβολικοί την άνεση που προσφέρουν Γαλλικά μοντέλα prtemium κατηγορίας  προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Όμως η πρόσφυση των ελαστικών διαστάσεων 225/55 R19 προσφέρουν υψηλά περιθώρια πρόσφυσης σε περίπτωση που ανεβάσεις ρυθμούς. Το σύστημα διεύθυνσης μας έδινε μεγάλη πληροφόρηση στις στροφές είχε σωστό βάρος ειδικά  στην επιλογή του sport προγράμματος. Από την άλλη πλευρά το τιμόνι στις χαμηλές ταχύτητες βοηθά τα μέγιστα στους επιτόπου ελιγμούς μέσα στααστενά της πόλης.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Το νέο MG HS Hybrid+ «καταπίνει» τις μεγάλες αποστάσεις  με εξαιρετική ευστάθεια και ιδιαίτερα ποιοτική κύλιση αφήνοντας οδηγό και επιβάτες ξεκούραστους ακόμη και μετά από πολύωρα ταξίδια. Αυτό πάντως που μας άρεσε ιδιαίτερα είναι η εντυπωσιακή ησυχία στο εσωτερικό τόσο στις χαμηλές ταχύτητες όταν η κίνηση γινόταν ηλεκτρικά όσο και  στις μεγάλες ταχύτητες εκεί όπου η έλλειψη αεροδυναμικών αεροδυναμικών θορύβων κάνει ακόμη πιο ευχάριστη την ζωή των επιβατών στο εσωτερικό,

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Και όταν το παρακάναμε στις κλειστές καμπές του δρόμου ή όταν υπήρχε ολισθηρότητα λόγω βρεγμένου οδοστρώματος τα συστήματα υποβοήθησης MG Pilot επανάφεραν τα πράγματα στην σωστή πορεία πριν καλά το καταλάβεις. Το σύστημα πέδησης έχει προοδευτική αίσθηση, από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας με άμεση απόκριση στα φρεναρίσματα πανικού .

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Βγήκαμε και εκτός δρόμου εκεί όπου εκτιμήσαμε και την εξαιρετική συναρμολόγηση με την απουσία των ενοχλητικών τριγμών που επιβεβαίωσε την υψηλή ποιότητα  κατασκευής και συναρμολόγησης  Την ίδια στιγμή το σύστημα  υποβοήθησης κατάβασης στάθηκε πολύτιμο στις μεγάλες κατηφορικές διαδρομές. Η έλλειψη τετρακίνησης αλλά και η σχετικά μειωμένη απόσταση από το έδαφος των 14,7 εκατοστά δεν σε ενθαρρύνουν να κινηθείς σε πιο απότομες διαδρομές με μεγάλες λακκούβες.   

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Η έκδοση HS Hybrid+ με το φουλ υβριδικό σύστημα κίνησης συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο  τη γκάμα των SUV της MG με επιτυχία. Με τιμή 30.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας 1.000 ευρώ) το νέο MG HS Hybrid+ αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, καθώς συνδυάζει προηγμένη  υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, κορυφαίο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, οικογενειακούς χώρους , δυναμική εμφάνιση, μεγάλους χώρους και κορυφαία σχέση αξίας προς τιμή.

Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα

Όπως όλα τα μοντέλα της MG στην Ελλάδα, το νέο MG HS Hybrid+ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, προσφέροντας απόλυτη σιγουριά και χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας. Κι το πιο σημαντικό έχει την υποστήριξη του ομίλου Συγγελίδη ο οποίος αποτελεί εγγύηση για την πορεία της μάρκας στην Ελλάδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ  

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