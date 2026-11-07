Το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με οφειλές 203 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής έχει προκαλέσει «σεισμό» στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται για πασίγνωστους επιχειρηματίες της πόλης.

Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι 16 από τους 18 αντιμετωπίζουν κακουργήματα, κατά περίπτωση: εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου, πλαστογραφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Οι δύο διώκονται για πλημμελήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μεταγωγή των κατηγορούμενων για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κράτησε πάνω από έναν χρόνο κι έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα. Συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Επικεντρώθηκαν σε επιχειρήσεις στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, κυρίως σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Έγιναν φύλλο και φτερό όλα, ακόμα και τα social media γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, με δεκάδες μαγαζιά.

Ποινική δίωξη στους 16 συλληφθέντες & η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ/ ρεπορτάζ Τ. Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ενδεικτικά, εντοπίστηκαν αναρτήσεις πασίγνωστου επιχειρηματία στο Instagram σε εξωτικούς προορισμούς και άλλα πολυτελή ταξίδια. Κάποιοι πρόλαβαν να φύγουν για να γλιτώσουν τη σύλληψη.Κάποιοι άλλοι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, άρχισαν να ρυθμίζουν χρέη καθώς κατάλαβαν ότι μπήκαν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ.

Μεταγωγή των κατηγορούμενων για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι αριθμοί πάντως, προκαλούν ζάλη και αποτυπώνουν τα όσα εντοπίστηκαν για διάστημα τριών ετών:

2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα άτομα

με και 700 υποκρυπτόμενα άτομα την εμπλοκή 4.200 ΑΦΜ σε 700 διευθύνσεις

Ουσιαστικά πρόκειται για την πλειοψηφία των νυκτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη .Η φοροδιαφυγή γινόταν με συγκεκριμένο τρόπο: άνοιγαν εταιρείες, δημιουργούσαν χρέη προς το Δημόσιο, δεν πλήρωναν και μετά τις έκλειναν.

Οι οφειλές αφορούν:

68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος

σε και και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Προσέγγιζαν ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία

Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα έφθανε στο σημείο να στρατολογεί άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από δύο αντικαρκινικά νοσοκομεία: το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τους έδιναν χρήματα για να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιριών, τις εταιρείες που στη συνέχεια δημιουργούσαν οφειλές προς το Δημόσιο.

Ο ρόλος δικηγόρου και λογιστών στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στα νυχτερινά κέντρα

Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιριών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

