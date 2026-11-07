Κολωνός: Το ρεπορτάζ του Μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star για τους πυροβολισμούς στον Κολωνό

Όπλα βγήκαν στον Κολωνό, με αποτέλεσμα ένας 36χρονος άνδρας να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα, χθες το βράδυ. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το ποινικό του παρελθόν σε υπόθεση ναρκωτικών, δίνει την πρώτη κατεύθυνση στις αρχές για το κίνητρο της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολύβουη οδό Λένορμαν, μπροστά στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Ο 36χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε ραντεβού στο σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου και του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Μετά τον πυροβολισμό, ο 36χρονος προσπάθησε να φτάσει στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό του, όμως δεν τα κατάφερε καθώς αιμορραγούσε.

Λίγο αργότερα, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το σημείο αποκλείστηκε και οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες από το όπλο των δραστών. Επίσης, προχώρησαν και στη σύλληψη δυο ατόμων που ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών ο τραυματίας

Ο 36χρονος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών με ακόμα 8 άτομα, τον περασμένο Ιούνιο, αλλά είχε διαφύγει της σύλληψης. Τα πρόσωπα που τον πυροβόλησαν τα αναζητούν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών.

