Κολωνός: Πυροβόλησαν 36χρονο στην κοιλιά - Με ποινικό παρελθόν ο τραυματίας

Προσπάθησε να φτάσει στο ΙΧ του αλλά λιποθύμησε - Δύο συλλήψεις

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Κολωνός: Το ρεπορτάζ του Μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star για τους πυροβολισμούς στον Κολωνό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 36χρονος άνδρας πυροβολήθηκε στην κοιλιά στον Κολωνό και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Ο τραυματίας έχει ποινικό παρελθόν σε υπόθεση ναρκωτικών, που ενδέχεται να σχετίζεται με το κίνητρο της επίθεσης.
  • Το περιστατικό συνέβη στην οδό Λένορμαν, μπροστά στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς.
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν κοντά στο σημείο του πυροβολισμού και οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες.
  • Οι δράστες αναζητούνται από το Τμήμα Εκβιαστών.

Όπλα βγήκαν στον Κολωνό, με αποτέλεσμα ένας 36χρονος άνδρας να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα, χθες το βράδυ. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Ένας άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος σε αυτοκίνητο

Το ποινικό του παρελθόν σε υπόθεση ναρκωτικών, δίνει την πρώτη κατεύθυνση στις αρχές για το κίνητρο της επίθεσης.  

Κολωνός: Πυροβόλησαν 36χρονο στην κοιλιά - Με ποινικό παρελθόν ο τραυματίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολύβουη οδό Λένορμαν, μπροστά στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Ο 36χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε ραντεβού στο σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου και του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Μετά τον πυροβολισμό, ο 36χρονος προσπάθησε να φτάσει στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό του, όμως δεν τα κατάφερε καθώς αιμορραγούσε. 

Κολωνός: Πυροβόλησαν 36χρονο στην κοιλιά - Με ποινικό παρελθόν ο τραυματίας

Λίγο αργότερα, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το σημείο αποκλείστηκε και οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες από το όπλο των δραστών. Επίσης, προχώρησαν και στη σύλληψη δυο ατόμων που ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς. 

Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών ο τραυματίας 

Ο 36χρονος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών με ακόμα 8 άτομα, τον περασμένο Ιούνιο, αλλά είχε διαφύγει της σύλληψης. Τα πρόσωπα που τον πυροβόλησαν τα αναζητούν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών.
 

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