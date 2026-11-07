Με μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια επέλεξε γνωστή ηθοποιός, κάνοντας το μεσημέρι του Σαββάτου μια ανάρτηση στο Instagram.

Ο λόγος για τη Φωτεινή Αθερίδου, που συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα προσωπικό και χιουμοριστικό σχόλιο για το πώς φανταζόταν τον εαυτό της στην ηλικία των 36 ετών και πώς βλέπει σήμερα αυτή τη φάση της ζωής της.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τα γενέθλιά της κι είχε ως κεντρικό στοιχείο μια αναδρομή στις σκέψεις που έκανε όταν ήταν μικρότερη για το πώς θα είναι μεγαλώνοντας. Μέσα από το κείμενό της, η κόρη του Θοδωρή Αθερίδη και της Ελένης Γκασούκα, έδωσε έναν αυτοσαρκαστικό τόνο, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Αθερίδου στο Instagram

Στο μήνυμά της έγραψε: «Τότε πίστευα πως στα 36 θα είμαι μια με χαρτοφύλακα (έτσι το φαντασιωνόμουν) και πολύ κοντά σε ηλικία θανάτου. Η αλήθεια είναι πως μεγάλωσα, αλλά φίλε τα 36 είναι σέξι. Ναι έχω γενέθλια, πείτε μου χρόνια πολλά».

Με αυτή τη φράση, η Φωτεινή έδειξε πώς αντιλαμβανόταν παλαιότερα την ηλικία των 36, αλλά και πώς τη βιώνει σήμερα, επιλέγοντας να στείλει ένα ανάλαφρο μήνυμα στους ακολούθους της.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Αθερίδου

Παιδική φωτογραφία και μήνυμα για τα 36

Η φωτογραφία που ανέβασε προέρχεται από την παιδική της ηλικία και λειτούργησε ως αφορμή για μια προσωπική αναφορά στον χρόνο και στην εικόνα που είχε σχηματίσει μικρότερη για την ενήλικη ζωή. Όπως προκύπτει από την ανάρτησή της, τότε φανταζόταν πως στα 36 θα είχε μια πιο αυστηρή και επίσημη παρουσία, «με χαρτοφύλακα», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, με αφορμή τα γενέθλιά της, η ηθοποιός δηλώνει ότι έχει μεγαλώσει, αλλά αντιμετωπίζει την ηλικία της με θετική διάθεση και χιούμορ, δίνοντας τον τόνο της δικής της γιορτής μέσα από τα social media.