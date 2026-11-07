Βελμάρ; Μεταχειρισμένα με όφελος έως 2.000 ευρώ

Black Deals στο Stock Center μέχρι 21 Νοεμβρίου, με όφελος έως 2.000€ σε επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Οι καλύτερες ευκαιρίες ξεκινούν νωρίτερα.Με επίκεντρο την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, το Stock Center προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς, με σημαντικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν σιγουριά και ξεγνοιασιά:



✔ 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση

✔ 5πλή Γραπτή Εγγύηση Βελμάρ

✔ Περισσότερα από 1.500 ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

✔ 15 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα

Όλα τα διαθέσιμα αυτοκίνητα είναι Ελληνικής Αγοράς, έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Βελμάρ και συνοδεύονται από ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης.

