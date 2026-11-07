Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω πάθει πολλές φορές κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή»

Η εξομολόγηση κι ο φόβος της έκθεσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για τις κρίσεις πανικού που έχει βιώσει στη σκηνή, διαχωρίζοντάς τες από τις κρίσεις άγχους στην προσωπική της ζωή.
  • Αναφέρθηκε στις φοβίες και τα κόμπλεξ της, τονίζοντας την ανάγκη της να είναι έντιμη με τον εαυτό της και τους άλλους.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι έχει χτίσει μηχανισμούς άμυνας από μικρή ηλικία για να αντιμετωπίσει τον φόβο και την έκθεση.
  • Η παρουσία της στην εκπομπή επικεντρώθηκε σε προσωπικές εξομολογήσεις και την εσωτερική της διαχείριση.
  • Η Καρύδη τόνισε ότι οι κρίσεις πανικού συνδέονται με την επαγγελματική της ζωή, ενώ στην καθημερινότητά της έχει βιώσει κρίσεις άγχους.

Για τις κρίσεις πανικού που έχει βιώσει στη σκηνή, αλλά και για τη δυσκολία της να διαχειριστεί την έκθεση, μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη στην εκπομπή Καλημέρα Είπαμε;, όπου βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. 

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Η ηθοποιός, η οποία έχει αναφέρει και στο παρελθόν ότι ως παιδί ήταν πολύ ντροπαλή, περιέγραψε πώς από μικρή ηλικία διαμόρφωσε έναν μηχανισμό άμυνας απέναντι στον φόβο και την έκθεση, ενώ στάθηκε και στις στιγμές έντονου πανικού που έχει ζήσει την ώρα της παράστασης.

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι και πάλι ξανθιά...

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι και πάλι ξανθιά...

Η αναφορά στις φοβίες και την αυτοάμυνα

Η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε: «Έχω φοβίες τρομερές. Έχω κόμπλεξ, προβλήματα. Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά. Νομίζω ότι έχω χτίσει έναν τρόπο από μικρή για να αμύνομαι. Δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά. Η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έχω δώσει με τον εαυτό μου, είναι το να μην φοβάμαι την έκθεση…». 

Σμαράγδα Καρύδη: Η σκέψη να ζήσει μόνιμα στο σπίτι της στην Αίγινα

Η Σμαράγδα Καρύδη σκίζει ως «Πηνελόπη Μουρίκη» στο IQ 160 του Star

Η Σμαράγδα Καρύδη σκίζει ως «Πηνελόπη Μουρίκη» στο IQ 160 του Star

Στην ίδια συνέντευξη, η «Πηνελόπη Μουρίκη» από το IQ 160, μίλησε ανοιχτά για τις κρίσεις πανικού που έχει περάσει κατά τη διάρκεια της δουλειάς της, ξεχωρίζοντάς τες από τις κρίσεις άγχους στην προσωπική της ζωή.

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«Κρίσεις πανικού στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές. Στη ζωή όχι. Στη ζωή έχω πάθει κρίσεις άγχους… στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές κρίσεις πανικού. Αυτά που έχουν συμβεί σε μικρή ηλικία κι έχω αποφασίσει ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τα ξαναπάθει…», αποκάλυψε.

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη

Η παρουσία της Σμαράγδας Καρύδη στην εκπομπή της ΕΡΤ επικεντρώθηκε σε μια προσωπική εξομολόγηση για όσα έχει κληθεί να διαχειριστεί εσωτερικά, παρά τη δημόσια εικόνα και την πολύχρονη πορεία της στον χώρο.

Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!

Μέσα από τις δηλώσεις της, κατέγραψε με σαφήνεια ότι οι κρίσεις πανικού συνδέθηκαν με τη σκηνή, ενώ στην καθημερινότητά της έχει βιώσει κρίσεις άγχους. Παράλληλα, εξήγησε ότι από μικρή ηλικία επιχείρησε να χτίσει άμυνες, ώστε να μη βιώσει ξανά καταστάσεις που την έχουν σημαδέψει.

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ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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