Η Σμαράγδα Καρύδη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της επιτυχημένης αστυκωμικής σειράς IQ 160.

Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!

Η αγαπημένη ηθοποιός, που ενσαρκώνει την πανέξυπνη κι εκκεντρική «Πηνελόπη Μουρίκη», μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες και βίντεο από την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων. Στην ανάρτησή της στο Instagram εξέφρασε την ανυπομονησία της για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως η νέα σεζόν φτιάχτηκε με πολύ κόπο κι αγάπη.

Όπως έγραψε στις backstage φωτογραφίες που πόσταρε: «#IQ160 Εδω απ τη τελευταία μέρα γυρισμάτων και απόψε το πρώτο επεισόδιο του τέταρτου κύκλου. Φτιάχτηκε με κόπο κι αγάπη κι ανυπομονούμε κι εμείς όπως κι εσείς✌🏼Στις 22:10 στο @starchanneltv».

Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη

Τα γυρίσματα αυτά σήμαναν την επίσημη αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της σειράς, καθώς ο 4ος κύκλος έκανε ήδη τη μεγάλη του πρεμιέρα στο Star την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Στα νέα επεισόδια, η καθημερινότητα της Πηνελόπης και του Αργύρη (Νίκος Κουρής) γίνεται ακόμα πιο χαοτική, καθώς πλέον συγκατοικούν μαζί με τέσσερα παιδιά.