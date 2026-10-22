Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160

Η «Πηνελόπη Μουρίκη» με τα παιδιά της και τον «Καλατζή»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σμαράγδα Καρύδη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς IQ 160.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την τελευταία μέρα γυρισμάτων στο Instagram.
  • Η νέα σεζόν δημιουργήθηκε με κόπο και αγάπη, σύμφωνα με την Καρύδη.
  • Η πρεμιέρα του 4ου κύκλου έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2026 στο Star Channel.
  • Η καθημερινότητα της Πηνελόπης και του Αργύρη γίνεται πιο χαοτική με τέσσερα παιδιά.

Η Σμαράγδα Καρύδη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της επιτυχημένης αστυκωμικής σειράς IQ 160.

Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!

Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160

Η αγαπημένη ηθοποιός, που ενσαρκώνει την πανέξυπνη κι εκκεντρική «Πηνελόπη Μουρίκη», μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες και βίντεο από την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων. Στην ανάρτησή της στο Instagram εξέφρασε την ανυπομονησία της για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως η νέα σεζόν φτιάχτηκε με πολύ κόπο κι αγάπη.

Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!

Όπως έγραψε στις backstage φωτογραφίες που πόσταρε: «#IQ160 Εδω απ τη τελευταία μέρα γυρισμάτων και απόψε το πρώτο επεισόδιο του τέταρτου κύκλου. Φτιάχτηκε με κόπο κι αγάπη κι ανυπομονούμε κι εμείς όπως κι εσείς✌🏼Στις 22:10 στο @starchanneltv».

Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη

Τα γυρίσματα αυτά σήμαναν την επίσημη αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της σειράς, καθώς ο 4ος κύκλος έκανε ήδη τη μεγάλη του πρεμιέρα στο Star  την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Καρύδη - Κουρής πριν την πρεμιέρα IQ 160: «Κάνουμε την πιο ωραία δουλειά»

Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160

Στα νέα επεισόδια, η καθημερινότητα της Πηνελόπης και του Αργύρη (Νίκος Κουρής) γίνεται ακόμα πιο χαοτική, καθώς πλέον συγκατοικούν μαζί με τέσσερα παιδιά.

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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
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