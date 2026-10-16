Η συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη και του Νίκου Κουρή πριν την πρεμιέρα του IQ160, στον Πρώτο καφέ με τη Ζήνα

O 4oς κύκλος της αστυ-κωμικής σειράς IQ 160 κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή στις 22:10 στο Star. Το αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι «Πηνελόπη Μουρίκη» και «Αργύρης Καλατζής» που υποδύονται με μεγάλη επιτυχία η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής μίλησαν για την επαγγελματική τους πορεία, τις εμπειρίες που τους έχουν αλλάξει, αλλά και τις πλευρές του εαυτού τους που αποκαλύφθηκαν μέσα από την τηλεόραση.

«Έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα, εξού και είμαι ξανθιά πλέον. Το θύμαμαι ότι ήταν 6 Αυγούστου γιατί έφυγα τρέχοντας να πάω στην Αίγινα», είπε η ηθοποιός καλεσμένη στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα».

Η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε πως τη φωνάζουν στον δρόμο «Μουρίκη» και της κάνει εντύπωση. «Έφυγε το Ντάλια, εντάξει με λένε και με το όνομά μου», είπε γελώντας. Πρόσθεσε όμως, πως είναι ευχάριστο να τη φωνάζουν με το όνομα του ρόλου της. «Καταλαβαίνεις ότι ένα πράγμα που κάνεις έχει ανταπόκριση κι επειδή η τηλεόραση είναι πολύ ισχυρό μέσο, δεν είναι όπως στο θέατρο που κάνεις έναν ρόλο και δε σε ταυτίζουν. Και έχει και πολύ ειδικό κοινό που έρχεται, σηκώνεται από το σπίτι και τώρα στην τηλεόραση μπαίνεις μέσα στα σπίτια, οπότε σε παίρνει έτσι όπως σε βλέπει», σημείωσε.

«Η αλήθεια είναι ότι στο θέατρο ποτέ δεν θα σε πουν με το όνομα του ρόλου. Αυτό είναι καταπληκτικό και αυτή είναι και η τεράστια διαφορά με την τηλεόραση», συμπλήρωσε ο Νίκος Κουρής.

Οι δύο ηθοποιοί που είναι και φίλοι είχαν συνεργαστεί στο θέάτρο στην πρώτη απόπειρα της Σμαράγδας Καρύδη στη σκηνοθεσία. «Ήταν το 2019, στην παράσταση Του Κουτρούλη ο γάμος, ήταν ο πρώτος μου πρωταγωνιστής. Τον πήρα να κάνει έναν άνθρωπο που δεν του πήγαινε φαινομενικά καθόλου. Καταρχάς, δεν περίμενα να δεχτεί. Ήταν καταπληκτικός! Έκανε ένα πράγμα τελείως κόντρα σ αυτόν, έσπασε όλη την ομορφιά του και βγήκε με μια καράφλα κολλημένη, που την κολλούσε κάθε βράδυ στην παράσταση», περιέγραψε. «Ελευθερώθηκα!», σχολίασε ο Νίκος Κουρής.

Καρύδη- Κουρής: Η απρόσμενη πλευρά τους που αποκάλυψαν τα τηλεπαιχνίδια

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η εμπειρία τους από τα τηλεπαιχνίδια, μέσα από τα οποία το κοινό γνώρισε μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς τους.

Η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε ότι επέλεξε να αφεθεί και να λειτουργήσει αυθόρμητα, χωρίς να προσπαθήσει να ελέγξει υπερβολικά την εικόνα της. Όπως ανέφερε, αντιμετώπισε την εμπειρία σαν να βρισκόταν στο σπίτι της, με την ίδια διάθεση που έχει όταν παίζει και διασκεδάζει με τους φίλους της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έβαλε ιδιαίτερα φίλτρα στον εαυτό της, επιτρέποντας στο χιούμορ και στον αυθορμητισμό της να βγουν μπροστά. Άλλωστε, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση με τη Ζήνα Κουτσελίνη, η ηθοποιός απολαμβάνει να αυτοσχεδιάζει και να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κουρής μίλησε για τη χαρά που του έδωσε η συμμετοχή του σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι, αποκαλύπτοντας ότι μέσα από αυτή την εμπειρία ξεκλείδωσε πλευρές του εαυτού του που ούτε ο ίδιος γνώριζε καλά.

Μάλιστα, θυμήθηκε τη διαφορετική σχέση που απέκτησε με το κοινό, καθώς άνθρωποι άρχισαν να τον σταματούν στον δρόμο και να του εκφράζουν την αγάπη τους με έναν πιο άμεσο και αυθόρμητο τρόπο. Μια εμπειρία που, όπως παραδέχτηκε, δεν είχε συνηθίσει, αλλά τον χαροποίησε ιδιαίτερα.

Κουρής: «Eίμαστε τυχεροί, κάνουμε την πιο ωραία δουλειά στον κόσμο»

Σε ερώτηση για το πώς είναι να μεταμορφώνεται κάποιος στους ρόλους του, ο Νίκος Κουρής είπε ότι «όλοι οι άνθρωποι, κυρίως οι άνθρωποι που έχουν μια στοιχειώδη όρεξη, παίζουν ρόλους μέσα στη ζωή τους πολλούς, ενώ υποδύονται πράγματα ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τα συμφέροντα, τα ψυχικά και άλλα. Παίζουμε ρόλους όλοι και αν έχεις όρεξη και έχεις και ταλέντο, ταλέντο λέω αυτό, δηλαδή την όρεξη να κάνεις λίγο πλάκα, να το κουνήσεις λίγο το πράγμα, να το δεις λίγο ανάποδα, να δεις λίγο πιο διεισδυτικά κάποιον και να του κάνεις λίγο ένα σχόλιο ας πούμε ή ο ίδιος να μετακινηθείς. Αλλιώς δεν αντέχεται η ζωή. Οπότε εμείς τυχεροί είμαστε, νομίζω ότι κάνουμε την πιο ωραία δουλειά στον κόσμο».

Η Σμαράδγα Καρύδη συμπλήρωσε ότι για εκείνη η λέξη κλειδί είναι η «όρεξη». «Και αυτό είναι και το ένα μόνιμο θέμα που έχω, να μη χάσω την όρεξή μου γιατί βλέπω πολύ συχνά να χάνω και την όρεξη και το κουράγιο μου, γιατί από εκεί εξαρτάται όλο. Αντιστέκομαι σε αυτό, γιατί με τα χρόνια το χάνεις», εξήγησε.

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως αγαπά τη δουλειά της, αλλά αγαπά και τους φίλους της, θέλει να πηγαίνει διακοπές και να απολαμβάνει την καθημερινότητα. «Δεν είμαι εργασιομανής, ούτε θέλω να πεθάνω στο σανίδι», σημείωσε.

Κλείνοντας, αποκάλυψαν πως στα νέα επεισόδια του IQ 160 θα δούμε σε guest εμφανίσεις τον Θανάση Τσαλταμπάση (στο πρώτο επεισόδιο), τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου, τον Παντελή Καναράκη, τη Σοφία Παυλίδου κ.ά.