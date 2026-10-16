Ένας καθηγητής φυσικής αγωγής σε Γυμνάσιο της Βούλας συνελήφθη έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και οργή στο σχολείο. Ο γυμναστής, 58 ετών, οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 16/10 στον Εισαγγελέα, με κατηγορίες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με την ίδια, το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου, την ώρα που πραγματοποιούνταν άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος γυμναστικής, ο καθηγητής έπιασε τον μηρό της ανήλικης.

Κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομίας, δύο ακόμη μαθητές προχώρησαν σε καταθέσεις που επιβεβαιώνουν το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα είπαν τα δύο αγόρια, ο 58χρονος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του μαθήματος είχε ακουμπήσει κι εκείνους στα γεννητικά όργανα.

Μετά τη λήψη καταθέσεων και τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου.