Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση

Μητέρα 13χρονης μαθήτριας έκανε την καταγγελία στις αρχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καθηγητής φυσικής αγωγής 58 ετών συνελήφθη στη Βούλα για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μαθήματος γυμναστικής, όπου ο καθηγητής άγγιξε τη μαθήτρια.
  • Δύο άλλοι μαθητές επιβεβαίωσαν τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι ο καθηγητής τους άγγιξε επίσης.
  • Ο καθηγητής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα σήμερα, 16/10.

Ένας καθηγητής φυσικής αγωγής σε Γυμνάσιο της Βούλας συνελήφθη έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και οργή στο σχολείο. Ο γυμναστής, 58 ετών, οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 16/10 στον Εισαγγελέα, με κατηγορίες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Προφυλακίστηκε προπονητής για υπόθεση παρενόχλησης ανήλικων αθλητριών

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με την ίδια, το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου, την ώρα που πραγματοποιούνταν άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος γυμναστικής, ο καθηγητής έπιασε τον μηρό της ανήλικης. 

Κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομίας, δύο ακόμη μαθητές προχώρησαν σε καταθέσεις που επιβεβαιώνουν το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα είπαν τα δύο αγόρια, ο 58χρονος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του μαθήματος είχε ακουμπήσει κι εκείνους στα γεννητικά όργανα.

Προφυλακίστηκε προπονητής για υπόθεση παρενόχλησης ανήλικων αθλητριών

Μετά τη λήψη καταθέσεων και τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου.

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