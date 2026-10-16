Κένταλ Τζένερ: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά της και τις γυναίκες

«Οι άνδρες είναι χάλια»

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Φωτογραφίες από το AP Newsroom

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Μια πιο προσωπική πλευρά της αποφάσισε να δείξει η Κένταλ Τζένερ, δίνοντας απάντηση στις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια γύρω από τη σεξουαλικότητά της και τη σχέση της με την Κάρα Ντελεβίν. Το διάσημο μοντέλο, που έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μίλησε με ειλικρίνεια αλλά και αρκετή δόση χιούμορ για όσα έχουν κατά καιρούς γραφτεί.

Η συζήτηση έγινε στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι «Οι Καρντάσιανς», που προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με την Κένταλ να αναφέρεται στη μακροχρόνια φιλία της με την Κάρα Ντελεβίν και στις εικασίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτήν.

Κένταλ Τζένερ: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά της και τις γυναίκες

Οι δύο γυναίκες γνωρίζονται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, κι έχουν μοιραστεί πολλές επαγγελματικές στιγμές στον χώρο της μόδας, αλλά και προσωπικές εμπειρίες. Για την Κένταλ Τζένερ, η Κάρα Ντελεβίν δεν είναι απλώς μια συνάδελφος, αλλά ένας άνθρωπος που τη βοήθησε στα πρώτα της βήματα στον απαιτητικό κόσμο του μόντελινγκ.

«Είμαστε φίλες εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν 11 ή 12 χρόνια. Με πήρε κατά κάποιον τρόπο υπό την προστασία της και με έκανε να αισθανθώ πραγματικά ασφαλής και ευπρόσδεκτη στον κόσμο του μόντελινγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στενή τους σχέση, ωστόσο, έχει αποτελέσει αρκετές φορές αφορμή για σχόλια, με δημοσιεύματα και χρήστες των social media να αναρωτιούνται αν ανάμεσά τους υπήρξε ποτέ κάτι περισσότερο από φιλία.

Η Κένταλ αποφάσισε αυτή τη φορά να απαντήσει ξεκάθαρα, βάζοντας τέλος στις σχετικές εικασίες. «Πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό. Εξαιτίας της αγάπης που έχουμε η μία για την άλλη, ο κόσμος πιστεύει μέχρι και σήμερα ότι είμαι λεσβία. Δεν είμαι», δήλωσε.

«Υπάρχει πράγματι μια φήμη ότι η Κάρα κι εγώ είχαμε σχέση κάποια στιγμή στο παρελθόν, κάτι που δεν ισχύει. Όχι ότι θα είχα κάποιο πρόβλημα να βγω ραντεβού μαζί της, αλλά ήμασταν πάντα κολλητές φίλες. Αγαπώ την Κάρα. Είναι σαν αδελφή μου και κάτι τέτοιο δε συνέβη ποτέ», εξήγησε.

Η Κένταλ δεν έκρυψε, πάντως, πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα για το μέλλον. Όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχει νιώσει ερωτική έλξη για γυναίκες, ωστόσο αντιμετωπίζει το θέμα χωρίς απόλυτες τοποθετήσεις.

«Δεν θα ήμουν αντίθετη στο να διασκεδάσω λίγο με μια κοπέλα», παραδέχτηκε, ενώ σχολίασε με χιούμορ πως μια σχέση με γυναίκα θα μπορούσε να είναι «διασκεδαστική και υπέροχη».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ανάλαφρο ύφος, αστειεύτηκε ακόμη και για τις σχέσεις με τους άνδρες, λέγοντας πως ίσως τα πράγματα να ήταν πιο εύκολα με μια γυναίκα, καθώς, όπως σχολίασε, «οι άνδρες είναι χάλια».

«Δεν έχω τίποτα εναντίον του να κάνω σεξ με την Κάρα. Απλώς δεν είχα ποτέ την επιθυμία να κάνω σεξ με γυναίκες. Ποτέ μη λες ποτέ, σωστά;», κατέληξε.

Στο επίκεντρο ξανά η προσωπική της ζωή

Οι δηλώσεις της Κένταλ Τζένερ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική της ζωή απασχολεί ξανά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το διάσημο μοντέλο φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι, με τους δυο τους να πραγματοποιούν πρόσφατα κοινή εμφάνιση στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

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