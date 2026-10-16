Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις πωλητές στο Cash or Trash, με αντικείμενα αξίας και ιστορίας.
  • Η βέσπα της Σοφίας εκτιμάται θετικά από τον Θάνο Λούδο, αλλά η αξιολόγηση του Άλεξ Σταυρίδη την απογοητεύει.
  • Ο Θοδωρής φέρνει πορσελάνινη παράσταση αξίας 10.000 ευρώ, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον.
  • Η νέα σεζόν εισάγει ειδικές κάρτες εκκίνησης δημοπρασίας, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
  • Δύο νέοι αγοραστές, Γιώργος Φλαμπούρης και Γιάννης Καρβουτζής, επιδιώκουν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εκπομπή.

Σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους

Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;

Μικρή, διακοσμητική και οριακά χρηστική, αλλά σε άριστη κατάσταση για τα χρόνια της, η βέσπα της Σοφίας παίρνει μια ικανοποιητική εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο, γεγονός που της δίνει ώθηση για το δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash. Ωστόσο, η αξιολόγηση του Άλεξ Σταυρίδη για το αντικείμενό της, μετριάζει προσωρινά τον ενθουσιασμό της. Η αισιόδοξη πωλήτρια, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.

Cash or Trash: Ο Παναγιώτης φέρνει ένα vintage αντικείμενο ψυχαγωγίας!

Αν κάποιος μπορεί να πουλήσει πάγο σε Εσκιμώο, αυτός είναι σίγουρα ο Θοδωρής! Ένας από τους παλαιότερους παλαιοπώλες της Αθήνας επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash φέρνοντας μια ιδιαίτερη πορσελάνη. Άλλωστε, μόνο ένα αντικείμενο από την προσωπική του συλλογή θα τον έκανε να επιστρέψει στην εκπομπή και μάλιστα αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ! Για πρώτη φορά, μια τόσο εντυπωσιακή πορσελάνινη παράσταση παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Πώς θα αντιδράσουν και ποιος θα τολμήσει να διεκδικήσει αυτό το ξεχωριστό κομμάτι;

Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;

Ο Μανσούρ επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash, έχοντας απολαύσει στο έπακρο την πρώτη του εμπειρία. Αυτή τη φορά, επιλέγει ένα ιδιαίτερο σετ αντικειμένων, που υπόσχεται να τραβήξει τα βλέμματα και να ανεβάσει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο των αγοραστών. Θα καταφέρει, άραγε, να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία;

Cash or Trash: Οι αγοραστές... κονταροχτυπήθηκαν για το κινέζικο φωτιστικό!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους κι οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Ένα αντικείμενο από τη Βικτωριανή εποχή για πρώτη φορά στο Cash or Trash!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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