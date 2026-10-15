Ένα ιδιαίτερο αντικείμενο με άρωμα Ανατολής, μια ιστορία αγάπης που ξεκίνησε από την Αίγυπτο κι ένας απόλυτα ψύχραιμος πωλητής συνέθεσαν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα του Cash or Trash. Ο τριανταεξάχρονος Νικόλας, ο οποίος εργάζεται ως αρχιτέκτονας λογισμικού στο χρηματιστήριο της Ελβετίας και ζει μόνιμα στη Ζυρίχη, βρέθηκε στο πλατό εκπροσωπώντας μια παιδική του φίλη. Μαζί του έφερε ένα εντυπωσιακό επιδαπέδιο φωτιστικό σε σχήμα παγόδας, ένα κομμάτι που δεν είχαμε ξαναδεί παρόμοιό του στην εκπομπή.

Η ιστορία του αντικειμένου αποδείχθηκε εξίσου ατμοσφαιρική με την εμφανισή του. Η γιαγιά της φίλης του λάτρευε την ασιατική τέχνη κι ο σύζυγός της, θέλοντας να της κάνει ένα ξεχωριστό δώρο γάμου, της αγόρασε τη συγκεκριμένη λάμπα μαζί με άλλα ανατολίτικα διακοσμητικά. Το φωτιστικό ταξίδεψε από την Αίγυπτο στην Ελλάδα γύρω στη δεκαετία του '50 με '60, διατηρώντας αναλλοίωτη την αισθητική εκείνης της εποχής.

Όταν ήρθε η ώρα της εκτίμησης, οι προσδοκίες συνάντησαν τη ρεαλιστική ματιά του ειδικού. Ο Νικόλας, έχοντας κάνει μια πρόχειρη έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο, είχε εντοπίσει ένα παρόμοιο κομμάτι που πουλήθηκε στο Λονδίνο κοντά στις 850 αγγλικές λίρες, οπότε υπολόγιζε πως η αξία του θα κινούταν κάπου εκεί. Ωστόσο, ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος, εξήγησε πως το συγκεκριμένο αισθητικό στυλ δεν προσελκύει πλέον το ίδιο αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς οι συλλέκτες στρέφονται κυρίως σε αυθεντικές αντίκες του 19ου αιώνα. Έτσι, όρισε την αντικειμενική του αξία στα 250 ευρώ.

Παρά τη χαμηλή εκτίμηση, ο Νικόλας μπήκε στη δημοπρασία έχοντας θέσει ως προσωπική «κόκκινη γραμμή» τα 450 ευρώ. Με την επαγγελματική ψυχραιμία που τον διακρίνει, διατήρησε ένα ακλόνητο προφίλ απέναντι στους αγοραστές. Η διαδικασία ξεκίνησε από τα 160 ευρώ και σταδιακά οι προσφορές ανέβαιναν, με τον Φοίβο Στρουγγάρη, τον Γιώργο Δαράβαλη και την Ιόλη Χιωτίνη να διεκδικούν το αντικείμενο. Οι αγοραστές σχολίασαν αρκετές φορές την «ελβετική» του στάση και το ανέκφραστο ύφος του, όμως η στρατηγική του απέδωσε καρπούς.

Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, η οποία ενθουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή με την αισθητική του φωτιστικού και τη δυνατότητα να το εντάξει στους δικούς της χώρους, ανέβασε σταδιακά την προσφορά της. Μετά από μερικά προσεκτικά παζάρια, η τελική προσφορά έφτασε ακριβώς στα 450 ευρώ. Ο Νικόλας δέχτηκε αμέσως τη συμφωνία, καθώς πέτυχε τον αρχικό του στόχο στο ακέραιο, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για την πρώτη του κιόλας εμπειρία σε δημοπρασία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash