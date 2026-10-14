Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;

Το πολύ ιδιαίτερο άγαλμα από την ταινία Βασικό Ένστικτό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 19:03 Γρεβενά: Iερέας συνελήφθη για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του
14.10.26 , 18:59 Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό
14.10.26 , 18:58 Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
14.10.26 , 18:32 Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
14.10.26 , 18:30 «Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»
14.10.26 , 18:28 Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Συνεχίζεται η κόντρα για την καλύτερη αντιπολίτευση
14.10.26 , 18:21 Ένα αντικείμενο από τη Βικτωριανή εποχή για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
14.10.26 , 18:17 Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή εν ώρα μαθήματος
14.10.26 , 18:00 Πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια για νερό σε 5 χρόνια
14.10.26 , 17:51 Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;
14.10.26 , 17:36 Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος - Κλειστά τα σχολεία
14.10.26 , 17:25 Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
14.10.26 , 16:49 Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση για ψευδή μηνύματα και εξαπάτηση
14.10.26 , 16:30 Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, συνεχίζονται για 4η χρονιά
14.10.26 , 16:02 Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»
Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
Περιστέρι: Και η μητέρα του 41χρονου γιατρού είχε συμπτώματα δηλητηρίασης
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Cash or Trash

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Διαμαντίδης παρουσίασε μια συλλεκτική φιγούρα της Σάρον Στόουν από την ταινία "Βασικό ένστικτο" στο Cash or Trash.
  • Η φιγούρα, κατασκευασμένη από τη Blitzway, εκτιμήθηκε στα 750 ευρώ, με πιθανή αξία έως 1.200 ευρώ σε διεθνείς δημοπρασίες.
  • Η δημοπρασία ξεκίνησε από 250 ευρώ και οι προσφορές έφτασαν μέχρι 750 ευρώ, το ανώτατο όριο του ενδιαφερόμενου αγοραστή Μελέτη Παγώνη.
  • Ο Άγγελος παρέμεινε σταθερός στην αξία του αντικειμένου, αναφέροντας ότι στην Ευρώπη η τιμή του στο eBay ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.
  • Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε και η φιγούρα επέστρεψε στον Άγγελο στον Πειραιά.

Ένας γνήσιος συλλέκτης, ο Άγγελος Διαμαντίδης από τον Πειραιά, βρέθηκε στο Cash or Trash κουβαλώντας μαζί του ένα πραγματικά ξεχωριστό κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας. Το αντικείμενο που παρουσίασε δεν ήταν άλλο από μια εντυπωσιακή συλλεκτική φιγούρα κλίμακας 1:4 της Σάρον Στόουν από την εμβληματική ταινία του 1992, Βασικό ένστικτο, κατασκευασμένη από τη διάσημη νοτιοκορεατική εταιρεία Blitzway.

Κι όμως η Σάρον Στόουν έγινε... άγαλμα κι ήρθε στο Cash or Trash!

Κι όμως η Σάρον Στόουν έγινε... άγαλμα κι ήρθε στο Cash or Trash!

Ο Άγγελος, με εμπειρία είκοσι πέντε ετών στο χώρο του συλλεκτισμού και δύο αποθήκες γεμάτες κινηματογραφικά Memorabilia, εντυπωσίασε αμέσως τους συντελεστές της εκπομπής. Πέρα από την ίδια τη φιγούρα, ξεχώρισε η προσοχή που είχε δώσει στη συντήρησή της, καθώς είχε κατασκευάσει ο ίδιος μια χειροποίητη θήκη plexiglass για την προστασία και την ανάδειξή της, ενώ διατηρούσε ανέπαφες όλες τις αυθεντικές συσκευασίες της.

Cash or Trash: Ο Άγγελος με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Ο Άγγελος με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος στάθηκε στη σπανιότητα και την υψηλή ζήτηση του συγκεκριμένου αντικειμένου στην αγορά. Παρότι ο Άγγελος ανέφερε ότι την είχε αγοράσει γύρω στα 380 ευρώ, η εκτίμηση του Θάνου ανήλθε στα 750 ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα πως σε διεθνείς δημοπρασίες το συγκεκριμένο έκθεμα μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Με την επίσημη κάρτα του εκτιμητή στα χέρια, ο πωλητής πέρασε στο δωμάτιο των αγοραστών έτοιμος να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Cash or Trash: Η φιγούρα δεν ξετρέλανε την Άντα Πανά

Cash or Trash: Η φιγούρα δεν ξετρέλανε την Άντα Πανά

Η μάχη στο δωμάτιο των αγοραστών

Η είσοδος της φιγούρας στο δωμάτιο των αγοραστών προκάλεσε αμέσως έντονες συζητήσεις, σχόλια για την ταινία, αλλά και διαφωνίες σχετικά με τις αναλογίες και την τεχνοτροπία κατασκευής της. Η δημοπρασία ξεκίνησε επίσημα με βάση την κάρτα εκτιμητή στα 250 ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανεβάζουν σταδιακά τις προσφορές τους.

Cash or Trash: Φοίβος Στρουγγάρης και Μελέτης Παγώνης διεκδίκησαν το άγαλμα της Σάρον!

Cash or Trash: Φοίβος Στρουγγάρης και Μελέτης Παγώνης διεκδίκησαν το άγαλμα της Σάρον!

Ο Μελέτης Παγώνης έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εξαίροντας τόσο την ομορφιά του αγάλματος όσο και την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Άγγελος με τη συνοδευτική θήκη. Η διεκδίκηση έφτασε μέχρι τα 750 ευρώ, ποσό που αποτελούσε το ανώτατο όριο του Μελέτη και ταυτόχρονα ταυτιζόταν απόλυτα με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου.

Cash or Trash: Ο Άγγελος δεν αποχωρίστηκε τη Σάρον Στόουν!

Cash or Trash: Ο Άγγελος δεν αποχωρίστηκε τη Σάρον Στόουν!

Παρά την υψηλή προσφορά, ο Άγγελος παρέμεινε σταθερός στη συναισθηματική κι εμπορική αξία που απέδιδε ο ίδιος στο αντικείμενο, επισημαίνοντας πως στην Ευρώπη η τιμή του στο eBay ξεπερνάει ακόμη και τα 2.000 ευρώ. Καθώς κανένας αγοραστής δεν προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση της προσφοράς, η συμφωνία δεν έκλεισε κι η εντυπωσιακή Σάρον Στόουν επέστρεψε παρέα με τον κάτοχό της στον Πειραιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΣΑΡΟΝ ΣΤΟΟΥΝ
 |
ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cash or Trash Τρέιλερ 14/10/26
Media
Cash or Trash: Έρχονται τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων
First Dates: Aυτά είναι «ζευγάρια» του αποψινού επεισοδίου
Media
First Dates: Aυτά είναι τα «ζευγάρια» του αποψινού επεισοδίου
GNTM 7: Ο Χρύσανθος Χαρακτήρισε Ύπουλη Την Κίνηση Του Γιάννη
Media
Xρύσανθος GNTM: «Ήταν ύπουλη η κίνηση του Γιάννη»
Sneak preview για First Dates 14 Οκτωβρίου 2026
Media
First Dates: «Λίγο μακριά από σένα είναι το γούστο μου» - Sneak preview
Κουρής Και Καρύδη Στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
Media
Καρύδη- Κουρής: «Η νέα σεζόν του IQ 160 μας βρίσκει άστεγους!»
Ρέβη - Κουρδής
Media
Δικαστική δικαίωση για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή
Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια
Media
Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια
Chris και Μαρινέλλα Ήπιαν Τον Πρώτο Καφέ με Τη Ζήνα
Media
GNTM: Η Μαρινέλλα και ο Chris στις πρώτες δηλώσεις τους μετά την αποχώρηση
Nίκος Μουτσινάς: Το Lingo Και Το Ταξίδι Στην Ουγκάντα
Media
Νίκος Μουτσινάς: To «Lingo» και το όνειρο ζωής για την Ουγκάντα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top