Ένας γνήσιος συλλέκτης, ο Άγγελος Διαμαντίδης από τον Πειραιά, βρέθηκε στο Cash or Trash κουβαλώντας μαζί του ένα πραγματικά ξεχωριστό κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας. Το αντικείμενο που παρουσίασε δεν ήταν άλλο από μια εντυπωσιακή συλλεκτική φιγούρα κλίμακας 1:4 της Σάρον Στόουν από την εμβληματική ταινία του 1992, Βασικό ένστικτο, κατασκευασμένη από τη διάσημη νοτιοκορεατική εταιρεία Blitzway.

Κι όμως η Σάρον Στόουν έγινε... άγαλμα κι ήρθε στο Cash or Trash!

Ο Άγγελος, με εμπειρία είκοσι πέντε ετών στο χώρο του συλλεκτισμού και δύο αποθήκες γεμάτες κινηματογραφικά Memorabilia, εντυπωσίασε αμέσως τους συντελεστές της εκπομπής. Πέρα από την ίδια τη φιγούρα, ξεχώρισε η προσοχή που είχε δώσει στη συντήρησή της, καθώς είχε κατασκευάσει ο ίδιος μια χειροποίητη θήκη plexiglass για την προστασία και την ανάδειξή της, ενώ διατηρούσε ανέπαφες όλες τις αυθεντικές συσκευασίες της.

Cash or Trash: Ο Άγγελος με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος στάθηκε στη σπανιότητα και την υψηλή ζήτηση του συγκεκριμένου αντικειμένου στην αγορά. Παρότι ο Άγγελος ανέφερε ότι την είχε αγοράσει γύρω στα 380 ευρώ, η εκτίμηση του Θάνου ανήλθε στα 750 ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα πως σε διεθνείς δημοπρασίες το συγκεκριμένο έκθεμα μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Με την επίσημη κάρτα του εκτιμητή στα χέρια, ο πωλητής πέρασε στο δωμάτιο των αγοραστών έτοιμος να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Cash or Trash: Η φιγούρα δεν ξετρέλανε την Άντα Πανά

Η μάχη στο δωμάτιο των αγοραστών

Η είσοδος της φιγούρας στο δωμάτιο των αγοραστών προκάλεσε αμέσως έντονες συζητήσεις, σχόλια για την ταινία, αλλά και διαφωνίες σχετικά με τις αναλογίες και την τεχνοτροπία κατασκευής της. Η δημοπρασία ξεκίνησε επίσημα με βάση την κάρτα εκτιμητή στα 250 ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανεβάζουν σταδιακά τις προσφορές τους.

Cash or Trash: Φοίβος Στρουγγάρης και Μελέτης Παγώνης διεκδίκησαν το άγαλμα της Σάρον!

Ο Μελέτης Παγώνης έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εξαίροντας τόσο την ομορφιά του αγάλματος όσο και την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Άγγελος με τη συνοδευτική θήκη. Η διεκδίκηση έφτασε μέχρι τα 750 ευρώ, ποσό που αποτελούσε το ανώτατο όριο του Μελέτη και ταυτόχρονα ταυτιζόταν απόλυτα με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου.

Cash or Trash: Ο Άγγελος δεν αποχωρίστηκε τη Σάρον Στόουν!

Παρά την υψηλή προσφορά, ο Άγγελος παρέμεινε σταθερός στη συναισθηματική κι εμπορική αξία που απέδιδε ο ίδιος στο αντικείμενο, επισημαίνοντας πως στην Ευρώπη η τιμή του στο eBay ξεπερνάει ακόμη και τα 2.000 ευρώ. Καθώς κανένας αγοραστής δεν προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση της προσφοράς, η συμφωνία δεν έκλεισε κι η εντυπωσιακή Σάρον Στόουν επέστρεψε παρέα με τον κάτοχό της στον Πειραιά.

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