Η Πηνελόπη Μουρίκη και ο Αργύρης Καλατζής επιστρέφουν στις οθόνες του Star, με τον 4ο κύκλο του «IQ 160» να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10.

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής επιστρέφουν στους αγαπημένους τους ρόλους, έχοντας αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουν όχι μόνο δύσκολες αστυνομικές υποθέσεις, αλλά και μια ιδιαίτερα απαιτητική καθημερινότητα στο σπίτι.

Η ζωή του Αργύρη έχει αλλάξει σημαντικά, αφού η Πηνελόπη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία παιδιά της, αλλά και το νεογέννητο μωρό τους, τον μικρό Μιχαλάκη. Η νέα αυτή συνθήκη φέρνει ακόμη περισσότερες ανατροπές στη σχέση του ζευγαριού.

Τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών και η προσπάθεια να συνδυάσουν οικογένεια και δουλειά δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Κι όλα αυτά την ώρα που οι δυο τους καλούνται να λύσουν νέες και ιδιαίτερα περίπλοκες αστυνομικές υποθέσεις.

Η Πηνελόπη, με τον αυθόρμητο και ανατρεπτικό χαρακτήρα της, και ο Αργύρης, με την αυστηρότητα και την εμμονή του με την τάξη, θα βρεθούν για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο καταστάσεων που υπόσχονται μυστήριο, γέλιο και πολλές ανατροπές.

Μπορεί η σχέση τους να περνά από διάφορες δοκιμασίες, όμως η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές παραμένει δυνατή. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν να παραμείνουν ενωμένοι, όταν η οικογενειακή καθημερινότητα γίνεται εξίσου απαιτητική με τις αστυνομικές υποθέσεις που αναλαμβάνουν.

«Νέος κύκλος, περισσότερο μυστήριο, περισσότερο γέλιο, περισσότερο IQ 160», με την αγαπημένη ομάδα να επιστρέφει στη δράση.

Στον 4ο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς και Άννα Λουιζίδη.

Συμμετέχουν οι Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, Φίλιππος Ελευθερόπουλος και Ελένη Νεαμονίτη.

Το σενάριο υπογράφει η Βίκυ Αλεξοπούλου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει ο Αλέξανδρος Πανταζούδης.

Το «IQ 160» επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10, με την Πηνελόπη, τον Αργύρη και την υπόλοιπη ομάδα να αναλαμβάνουν ξανά δράση.