Ο Ζαχαρίας Γιακουμής αναλαμβάνει σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τα καθήκοντά του ως νέος Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής, ο Ζ. Γιακουμής θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπό την πολιτική ευθύνη της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ζ. Γιακουμής, Έλληνας και Κύπριος υπήκοος, διαθέτει 20ετή επαγγελματική πείρα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις διαθεσμικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις.

Την περίοδο 2023-2026, υπηρέτησε ως Επικεφαλής της μονάδας επικοινωνίας στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO). Προηγουμένως, εργάστηκε ως βοηθός πολιτικής του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ECHO και ως Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του πρώην Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστου Στυλιανίδη (2014-2019). Πριν από την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2006-2014).

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Γιακουμής δήλωσε: «Αναλαμβάνω με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης την ηγεσία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε μια καθοριστική περίοδο για το μέλλον της Ευρώπης και ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Μαζί με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της Αντιπροσωπείας, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις ελληνικές Αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και την κοινωνία των πολιτών, στόχος μας είναι να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους Έλληνες, να αναδείξουμε το έργο της και να συμβάλουμε ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να μεταφράζονται σε πραγματικές ευκαιρίες και χειροπιαστά αποτελέσματα για όλους.»