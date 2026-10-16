Ο Ζαχαρίας Γιακουμής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαθέτει 20ετή επαγγελματική πείρα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 14:44 Πειραιάς: Συρμός τραμ παρέσυρε πεζή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο
16.10.26 , 14:41 Επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο με λοστό για μια χρυσή αλυσίδα
16.10.26 , 14:34 Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
16.10.26 , 14:30 Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
16.10.26 , 14:23 «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
16.10.26 , 14:18 1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση
16.10.26 , 14:04 Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
16.10.26 , 14:00 Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο
16.10.26 , 14:00 Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
16.10.26 , 13:35 Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;
16.10.26 , 13:28 Πετρογιάννη για Παπανώτα: «Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»
16.10.26 , 13:28 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της
16.10.26 , 13:25 Καρύδη - Κουρής πριν την πρεμιέρα IQ 160: «Κάνουμε την πιο ωραία δουλειά»
16.10.26 , 13:20 Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ
16.10.26 , 13:11 Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της
Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ
Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ζαχαρίας Γιακουμής
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ζαχαρίας Γιακουμής αναλαμβάνει σήμερα, 16 Οκτωβρίου, ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
  • Θα είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Επιτροπής στην Ελλάδα υπό την πολιτική ευθύνη της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
  • Διαθέτει 20ετή πείρα στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και έχει εργαστεί σε κρίσιμες θέσεις στη ΓΔ ECHO.
  • Δεσμεύεται να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους Έλληνες και να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2027 είναι καθοριστική για την αποστολή του.

Ο Ζαχαρίας Γιακουμής αναλαμβάνει σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τα καθήκοντά του ως νέος Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής, ο Ζ. Γιακουμής θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπό την πολιτική ευθύνη της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

Ο Ζ. Γιακουμής, Έλληνας και Κύπριος υπήκοος, διαθέτει 20ετή επαγγελματική πείρα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις διαθεσμικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις.

Την περίοδο 2023-2026, υπηρέτησε ως Επικεφαλής της μονάδας επικοινωνίας στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO). Προηγουμένως, εργάστηκε ως βοηθός πολιτικής του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ECHO και ως Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του πρώην Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστου Στυλιανίδη (2014-2019). Πριν από την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2006-2014).

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Γιακουμής δήλωσε: «Αναλαμβάνω με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης την ηγεσία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε μια καθοριστική περίοδο για το μέλλον της Ευρώπης και ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Μαζί με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της Αντιπροσωπείας, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις ελληνικές Αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και την κοινωνία των πολιτών, στόχος μας είναι να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους Έλληνες, να αναδείξουμε το έργο της και να συμβάλουμε ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να μεταφράζονται σε πραγματικές ευκαιρίες και χειροπιαστά αποτελέσματα για όλους.»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 |
ΕΥΡΩΠΗ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πειραιάς: Συρμός Τραμ Παρέσυρε Πεζή - Τραυματίστηκε Σοβαρά
Ελλαδα
Πειραιάς: Συρμός τραμ παρέσυρε πεζή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο
Αθήνα: Επίθεση σε ηλικιωμένο για μια αλυσίδα – Νέα μέτρα
Ελλαδα
Επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο με λοστό για μια χρυσή αλυσίδα
Βούλα: Τι Λέει Στο Star Η Μητέρα Της 13χρονης Μαθήτριας
Ελλαδα
Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
Πέθανε Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
Ελλαδα
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Γιώργος Μαζωνάκης: Μηνύματα για μιδαζολάμη και μέθη
Ελλαδα
Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
Θεσσαλονίκη Μετρό 24ωρη Λειτουργία
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία σε Μετρό και λεωφορεία το Σάββατο 17/10
Βούλα: Σύλληψη Καθηγητή Γυμνασίου Για Σεξουαλική Παρενόχληση
Ελλαδα
Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
Μαζωνάκης: Ήξερε Ο Γιατρός Για Πλασμαφαίρεση Της Κόρης Του
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η μητέρα μου είπε στον πατέρα μου για την πλασμαφαίρεση»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top