Σε καθολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Φίλιππου Καμπούρη και των 11 συγκατηγορουμένων του και 32 εταιρειών προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Για πρώτη φορά μάλιστα αποφασίστηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του πολιτικού κόμματος και συγκεκριμένα του ΛΑ.Ο.Σ, καθώς φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων καθώς προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε βαθμό κακουργήματος, για 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες - εταιρείες.
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Κατά πληροφορίες, από την έρευνα της Αρχής, έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί έως τώρα πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια. Επίσης δεσμεύονται οκτώ αυτοκίνητα εκ των οποίων τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑ.Ο.Σ.
Μετά την απόφαση για την δέσμευση, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω.
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