Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του

Ξέσπασε σε κλάματα ο φερόμενος ως «αχυράνθρωπος»

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. 

Στη φυλακή οδηγούνται επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ερευνώνται.

Υπόθεση Καμπούρη: «Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα στους κατηγρούμενους

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση των πέντε κατηγορουμένων ελήφθη από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους, που κράτησαν περίπου 17 ώρες.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης για την απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης για την απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχραιμοι. Αντίθετα, ο 59χρονος φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα και να άρχισε να φωνάζει, αντιδρώντας στην απόφαση.

Παράλληλα, μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά διαφορετική υπόθεση.

Υπόθεση Καμπούρη: Οι «αχυράνθρωποι» που τον «καίνε»

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους. Σε ορισμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 4.000 έως 8.000 ευρώ.

O Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες

O Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Απάτη e-ΕΦΚΑ: Τι υποστήριξε ο Φίλιππος Καμπούρης στην απολογία του

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που του αποδίδεται. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι κακουργηματική απάτη.

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Ο ίδιος φέρεται να μετέφερε την ευθύνη για τη διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων στους λογιστές με τους οποίους συνεργαζόταν, υποστηρίζοντας ότι βασιζόταν στις οδηγίες τους.

Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του:

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ απολογούνταν επί 17 ώρες

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ απολογούνταν επί 17 ώρες

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

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Στην ίδια κατεύθυνση φέρεται να κινήθηκε και η σύζυγός του, η οποία υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην παροχή εργασίας και σε καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι λογιστές φέρονται να αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι εκτελούσαν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του προφυλακιστέοι κρίθηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του προφυλακιστέοι κρίθηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

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Ένας από τους λογιστές, ο οποίος κρίθηκε, επίσης, προφυλακιστέος, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη την περίοδο 2023-2024, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στην ανακρίτρια, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η λογιστική εταιρεία του είχε σταματήσει να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία των επιχειρήσεων, καθώς δεν εκπληρώνονταν οι οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτήν. Μάλιστα, φέρεται να προσκόμισε σχετικές επικοινωνίες προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

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Απάτη e-ΕΦΚΑ: Τι υποστήριξαν οι φερόμενοι ως «αχυράνθρωποι»

Στο επίκεντρο των απολογιών βρέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ερευνώνται.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 

Ένας από αυτούς φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των διοικητικών και φορολογικών ζητημάτων των εταιρειών, επικαλούμενος τη φιλική σχέση του με τον Φίλιππο Καμπούρη.

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Όπως φέρεται να ανέφερε:

«Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν, κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».

Οι κατηγορούμενοι, φέρονται να απέδωσαν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για τις πράξεις που διερευνώνται.

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Η υπόθεση αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τα ποσά που αναφέρονται στο κατηγορητήριο να ανέρχονται σε 1,5 εκατ. ευρώ για τον ασφαλιστικό φορέα και περίπου 5 εκατ. ευρώ συνολικά για το Δημόσιο.

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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
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ΑΠΑΤΗ
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E-ΕΦΚΑ
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