Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία και ο τρόπος ζωής του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ελέγχεται ως φερόμενος αρχηγός σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.

Η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα παρουσίασε στοιχεία, αλλά και συνομιλία που φέρεται να είχε με τη σύζυγό του, η οποία καταγράφηκε στο πλαίσιο της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Στον διάλογο, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να λέει στη σύζυγό του ότι πηγαίνει να πάρει 10.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας τρυφερές εκφράσεις.

Ο διάλογος που παρουσιάστηκε:

Φίλιππος Καμπούρης: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια κι έρχομαι, μανάρι μου.

Σύζυγος: Εντάξει, μωράκι μου.

Φίλιππος Καμπούρης: Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο.

Σύζυγος: Φιλιά!

Φίλιππος Καμπούρης: Φιλιά, γεια σου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα εισοδήματα που φέρεται να δήλωνε ο Φίλιππος Καμπούρης, καθώς δε συνάδουν με τις αναλήψεις και τον πολυτελή βίο που έκανε με τη σύζυγό του.

Τα δηλωθέντα εισοδήματά του ήταν χαμηλά, όπως και εκείνα της συζύγου του.

Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτουν αναλήψεις χιλιάδων ευρώ, αλλά και το υπέρογκο ποσό των 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Η προέλευση των χρημάτων ελέγχονται. Εξετάζεται αν οι κινήσεις αυτές συνδέονται με προσωπικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον Φίλιππο Καμπούρη

Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς τα αποτελέσματα από τις σημερινές εξετάσεις του είναι καλά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε η αξονική στην οποία υπεβλήθη χθες έδειξε κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Υπέγραφα ό,τι μου ζητούσε ο Καμπούρης»

Τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον Φίλιππο Καμπούρη και ξεκίνησε να συνεργάζεται μαζί του περιέγραψε άνδρας που παρουσιάζεται ως το δεξί του χέρι, στο πλαίσιο της υπόθεσης που ερευνούν οι Αρχές.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, γνώρισε τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ το 2007-2008, όταν είχε βρεθεί ως καλεσμένος σε εκπομπή του, ενώ συναντήθηκαν ξανά το 2010.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από το 2009 έως το 2013 ήταν άστεγος και ζούσε στον δρόμο. Το 2014, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Καμπούρης επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να συναντηθούν στο γραφείο του.

Εκεί, όπως περιέγραψε, του πρότεινε να τον βοηθήσει με κάποιες εταιρείες, υπογράφοντας σχετικά έγγραφα, με αντάλλαγμα να του πληρώνει το ενοίκιο.

«Εγώ είχα τελειώσει μόνο το δημοτικό και ο Φίλιππος μου φάνηκε σωστός άνθρωπος και τον εμπιστεύτηκα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η δημόσια παρουσία του Καμπούρη και το γεγονός ότι είχε δική του εκπομπή τον έκαναν να τον θεωρεί αξιόπιστο.

«Εγώ τον εμπιστευόμουν με κλειστά τα μάτια και τον συμβουλευόμουν στα πάντα. Από τότε υπέγραφα ό,τι μου ζητούσε», υποστήριξε.

Τι είπε ο άστεγος που έγινε το δεξί χέρι του Φίλιππου Καμπούρη - Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα