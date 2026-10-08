Υπόθεση Καμπούρη: Τι κατέθεσαν στην αστυνομία Ζαζόπουλος - Κελεκίδου

Στην αστυνομία και ο Σώτης Βολάνης με τον Γιάννη Καψάλη

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία προκύπτουν από τις καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών σχετικά με την υπόθεση απάτης του ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη.
  • Ο Αλέκος Ζαζόπουλος δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν ασφαλισμένος σε τρεις εταιρείες, παρά την υπογραφή πρόσληψης.
  • Η Κέλλυ Κελεκίδου υπέθεσε ότι οι πληρωμές της προέρχονταν από την επιχείρηση όπου εμφανιζόταν, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική εταιρεία.
  • Καταθέσεις έχουν δώσει επίσης οι Σώτης Βολάνης και Γιάννης Καψάλης, προσθέτοντας ερωτήματα για τις εργασιακές σχέσεις των καλλιτεχνών.

Νέα στοιχεία προκύπτουν και από τις καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών που κλήθηκαν ως μάρτυρες στην αστυνομία για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη. Από το σύστημα φαινόταν ότι ήταν ασφαλισμένοι σε εταιρίες, όμως οι ίδιοι είχαν πλήρη άγνοια. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Αλέκος Ζαζόπουλος: «Δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε τρεις εταιρείες»

Υπόθεση Καμπούρη: Τι κατέθεσαν στην αστυνομία Ζαζόπουλος - Κελεκίδου

Ο τραγουδιστής Αλέκος Ζαζόπουλος κατέθεσε ότι η συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη περιορίστηκε σε δύο μήνες, το 2022, για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο.

Όπως περιέγραψε, το 2023 υπήρξαν συζητήσεις για νέα συνεργασία, η οποία τελικά δεν προχώρησε. Παρότι, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε υπογράψει πρόσληψη, ενημερώθηκε στη συνέχεια ότι η συνεργασία δεν θα πραγματοποιηθεί.

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Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ ως ασφαλισμένος σε τρεις εταιρείες τόσο το 2023 όσο και το 2024, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να το γνωρίζει.

Στην κατάθεσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Την πρόταση να εμφανιστώ στο νυχτερινό κέντρο μου την έκανε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος δεν γνωρίζω ακριβώς τι ρόλο είχε στην επιχείρηση, ωστόσο ξέρω ότι είχε αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία της. Αναφορικά με τις ασφαλίσεις στις άλλες τρεις εταιρείες δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε αυτές, ούτε έχω λάβει σχετική αμοιβή».

Κέλλυ Κελεκίδου: «Υπέθεσα ότι πρόκειται για το κέντρο όπου εμφανιζόμουν»

Υπόθεση Καμπούρη: Τι κατέθεσαν στην αστυνομία Ζαζόπουλος - Κελεκίδου

Στην ίδια υπόθεση αναφέρεται και η κατάθεση της Κέλλυς Κελεκίδου, η οποία συνεργάστηκε με τον Φίλιππο Καμπούρη από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πληρωμή της πραγματοποιούνταν από συγκεκριμένη εταιρεία, η επωνυμία της οποίας ήταν διαφορετική από εκείνη του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν, στη λεωφόρο Συγγρού.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι οι πληρωμές γίνονταν μέσω τραπεζικού λογαριασμού και πως, βλέποντας την επωνυμία της εταιρείας στα σχετικά παραστατικά, υπέθεσε ότι επρόκειτο για την επιχείρηση με την οποία συνεργαζόταν.

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Όπως κατέθεσε:

«Η μισθοδοσία μου πραγματοποιούνταν τραπεζικά και στο παραστατικό αναφερόταν η εταιρεία που μου αναφέρετε. Εκείνο το διάστημα υπέθεσα ότι πρόκειται για το κέντρο που εμφανιζόμουν, καθώς ήταν η μόνη εταιρεία στην οποία είχα προσληφθεί».

Στην αστυνομία και ο Σώτης Βολάνης με τον Γιάννη Καψάλη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, καταθέσεις έχουν δώσει επίσης ο Σώτης Βολάνης και ο Γιάννης Καψάλης.

Οι μαρτυρίες των τραγουδιστών προστίθενται στην υπόθεση που αφορά τις ασφαλίσεις τους σε εταιρείες και τις συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζονταν καταχωρισμένοι στα σχετικά συστήματα.

Το περιεχόμενο των καταθέσεων αναδεικνύει τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τις δηλωμένες εργασιακές σχέσεις, με τους εμπλεκόμενους καλλιτέχνες να περιγράφουν τι γνώριζαν για τις προσλήψεις, τις πληρωμές και τις εταιρείες που εμφανίζονταν στα στοιχεία τους.
 

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