Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές πέρασαν από τη ΓΑΔΑ και κατέθεσαν στις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες φέρονται να υποστήριξαν ότι πίστευαν πως ήταν κανονικά δηλωμένοι και ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά.

Στην πράξη όμως, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι εισφορές αυτές φέρονται να μην αποδίδονταν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι τραγουδιστές εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι εταιρειών που, κατά τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο του ερευνώμενου κυκλώματος.

Περίπου 10 τραγουδιστές κατέθεσαν για τη συνεργασία τους με τον Φίλιππο Καμπούρη

Ιδιαίτερο βάρος έχει το πώς περιγράφουν οι ίδιοι τη σχέση τους με τα συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα. Αρκετοί φέρονται να ανέφεραν ότι δεν είχαν κάνει τη συνεννόηση για τη δουλειά τους με κάποιον «μπροστινό» ή με κάποιο από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως «αχυράνθρωποι» και υπεύθυνοι των εταιρειών.

Αντίθετα, φέρονται να κατέθεσαν ότι η συνεννόηση για τη συνεργασία τους γινόταν με τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη.

Μεταξύ των τραγουδιστών που συνεργάστηκαν με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.

Οι τραγουδιστές φέρεται να κατέθεσαν ότι δεν συνεννοούνταν με «μπροστινούς», αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη

Παράλληλα, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν εντοπίσει βίντεο και αναρτήσεις στα social media που συνδέουν τον Καμπούρη και τη σύζυγό του με τα συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα.

Οι Αρχές εξετάζουν τώρα ποια ήταν η πραγματική σχέση τους με τις επιχειρήσεις, ποιος ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφωνούσαν για τη δουλειά τους και αν γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως εργοδότες ή διαχειριστές.

Απάτη e-ΕΦΚΑ: Ο «Κ@λοτούμπας» σε 22 εταιρείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος 59χρονου που είναι γνωστός στο κοινό του Extra 3 ως «Κ@λοτούμπας», από τις εκπομπές του Καμπούρη. Στο μικροσκόπιο έχει μπει η σχέση του με γνωστό ψητοπωλείο της Καλλιθέας, στέκι επωνύμων, όπου σύχναζαν τραγουδιστές και ηθοποιοί.

Η εταιρεία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ. Αφανείς εταίροι φέρονται να ήταν δύο αδέλφια επιχειρηματίες, συγκατηγορούμενοι του Καμπούρη.

Ερευνάται επίσης ο ρόλος συνεργάτη του Καμπούρη με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας»

Κατά τις Αρχές, ο «Κ@λοτούμπας», Ι. Κ. φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος». Στην υπόθεση με το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα εμφανίζεται ως μέτοχος και διαχειριστής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του δεν περιοριζόταν μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Ο 59χρονος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες, ενώ η σύζυγός του εμφανίζεται σε άλλες έξι. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικογραφίας, επιχειρήσεις στον χώρο της διαφήμισης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι «μπροστινοί» επιλέγονταν λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, ώστε να μην μπορεί να εισπραχθεί από αυτούς τυχόν οφειλή.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, σύμφωνα με τη δικογραφία, προκύπτει ότι ο «Κ@λοτούμπας» ρωτούσε τον Καμπούρη για την κατάσταση της εταιρείας του ψητοπωλείου και φέρεται να λάμβανε χρήματα για τις υπηρεσίες του. Ο Καμπούρης, κατά τα ίδια στοιχεία, φέρεται να φρόντιζε και για δικαστικές εκκρεμότητες που προέκυπταν σε βάρος του από τη διαχείριση των εταιρειών.

Ο Φίλιππος Καμπούρης θα απολογηθεί την Κυριακή για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Το συγκεκριμένο πρόσωπο συνδέεται στην υπόθεση και με μια ακόμη λεπτομέρεια. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ είχε καταθέσει ενόρκως στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο ψητοπωλείο ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.

Είχε καταγγείλει ότι στις 9 Αυγούστου 2026 δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από υπάλληλο, την ώρα που μιλούσε στο προσωπικό για τις άδειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα του ΛΑΟΣ, ο δράστης της επίθεσης είχε κατηγορηθεί από τον Καμπούρη ως «τζιχαντιστής» και ότι τον μαχαίρωσε επειδή έβλεπε τις εκπομπές του.

Απάτη e – ΕΦΚΑ: Καμπούρης και σύζυγος απολογούνται την Κυριακή

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, έχοντας λάβει προθεσμία.

Μέχρι τότε, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής και επιχειρηματίας παραμένει κρατούμενος. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθούν και οι εννέα ακόμη συγκατηγορούμενοι που ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι δώδεκα, ενώ έντεκα έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ αυτών η εγκληματική οργάνωση και η απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Στον Καμπούρη αποδίδεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, η διεύθυνση της οργάνωσης.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε να ερευνηθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής για αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ.

Απάτη e-ΕΦΚΑ: Τι υποστηρίζει ο Καμπούρης

Ο ίδιος ο Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες. Κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα φώναζε: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία!».

Οι δικηγόροι του, κ.κ. Λύτρας και Γλύκας, έχουν υποστηρίξει ότι η υπόθεση αφορά χρέη προς τον ΕΦΚΑ και όχι απάτη.

Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι ένα χρέος προς το ασφαλιστικό ταμείο δεν συνιστά από μόνο του απάτη και ότι παρόμοιες οφειλές έχουν πολλοί Έλληνες.

Σύμφωνα με τη γραμμή της υπεράσπισης, ο κ. Καμπούρης ήταν σε ορισμένες εταιρείες απλός υπάλληλος και σε άλλες ενδεχομένως αφανής εταίρος. Ο ίδιος υποστηρίζει, μέσω της υπεράσπισής του, ότι οι επιχειρήσεις είχαν πραγματική δραστηριότητα και απλώς δεν καταβλήθηκαν κάποια ποσά.

Για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι αποδίδεται σχεδόν αυτόματα σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περισσότερα από τρία πρόσωπα και ότι συχνά καταρρέει στο ακροατήριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπεράσπιση δεν είχε λάβει ακόμη αντίγραφα της δικογραφίας.

Απάτη e-ΕΦΚΑ: Το δίκτυο των 29 εταιρειών και η ζημιά των 5,35 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο που περιγράφει η ΕΛ.ΑΣ. αριθμεί 29 εταιρείες στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Οι Αρχές περιγράφουν ένα σχήμα εταιρειών που φέρονται να ανοίγονταν στο όνομα «αχυρανθρώπων», δεν απέδιδαν εισφορές και φόρους και στη συνέχεια έκλειναν διαδοχικά.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το υλικό, γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, στην Πέτρου Ράλλη, στην Πειραιώς και στη λεωφόρο Συγγρού.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η συνολική ζημιά του Δημοσίου ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα χρήματα φέρονται να κατευθύνονταν σε πολυτελή διαβίωση και τζόγο.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν υπολογιστές, έγγραφα και άλλα στοιχεία από πραγματικές και πλασματικές εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση.