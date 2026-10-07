Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα

Η καταγγελία πρώην εργαζόμενης του προέδρου του ΛΑΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταγγελία εργαζόμενης οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης στο e-ΕΦΚΑ, με κατηγορούμενους τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.
  • Η γυναίκα δήλωσε ότι το πραγματικό της εισόδημα ήταν 600 ευρώ, ενώ εμφανιζόταν με 19.500 ευρώ, επηρεάζοντας τις κοινωνικές της παροχές.
  • Μετά από διαμαρτυρίες για τα ψευδή ποσά, απολύθηκε από την εργασία της.
  • Η έρευνα περιπλέκεται λόγω των εταιρειών που είναι καταχωρημένες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
  • Η σύλληψη του ζευγαριού έγινε με επεισοδιακό τρόπο, προκαλώντας σοκ στην οικογένειά τους.

Μια καταγγελία εργαζόμενης, οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του eΕΦΚΑ, για το οποίο κατηγορούνται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 

Απάτη e-ΕΦΚΑ: «Έπαιρνα 600 ευρώ τον μήνα»

Όπως είπε η γυναίκα, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»,  η καταγγελία της ξεκίνησε όταν διαπίστωσε πως στη φορολογική της δήλωση για το φορολογικό έτος 2023 - 24 εμφανιζόταν ως φορολογητέο ποσό πολύ υψηλότερο από τα πραγματικά χρήματα που, όπως λέει, λάμβανε για την εργασία της. 

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Όπως ανέφερε, ο μισθός της ήταν 600 ευρώ τον μήνα, ενώ ισχυρίζεται ότι δε λάμβανε ούτε δώρα Χριστουγέννων ούτε Πάσχα ούτε τα επιδόματα αδείας.

Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα

«Εγώ έπαιρνα 600 ευρώ μισθό το μήνα, χωρίς επίδομα αδείας, χωρίς δώρα Χριστουγέννων, χωρίς δώρα Πάσχα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Αντί για 7.200 ευρώ που ήταν το ετήσιο εισόδημά μου, μού δήλωσε 19.500 ευρώ. Άρα 12.000 ευρώ παραπάνω».

Η ίδια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διαφορά είχε ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά της, καθώς, όπως ανέφερε, είχε ανάγκη από τις κοινωνικές παροχές, οι οποίες «κόπηκαν», λόγω του υψηλού ετήσιου εισοδήματος που φαινόταν να έχει.

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«Εγώ είμαι μονογονέας με δύο ανήλικα παιδιά τότε και είχα απόλυτη ανάγκη τις κοινωνικές παροχές, επιδόματα παιδιών, επίδομα στέγασης, επίδομα θέρμανσης», ανέφερε.

Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα

Η εργαζόμενη περιέγραψε, επίσης, τι συνέβη, όταν άρχισε να διαμαρτύρεται για τα ποσά που εμφανίζονταν ως εισόδημά της.

Όπως είπε, απευθύνθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη και στη συνέχεια στον λογιστή, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, την παρέπεμπαν από το ένα πρόσωπο στο άλλο.

Καμπούρης: Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Η γυναίκα υποστήριξε ακόμη ότι μετά από περίπου 15 ημέρες διαμαρτυριών απολύθηκε. 

Αναφέρθηκε ακόμα και σε ένα περιστατικό τον Ιούνιο του 2024, όταν είχε ζητήσει τρεις ημέρες άδεια λόγω σοβαρού οικογενειακού περιστατικού.

Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα

Σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν επέστρεψε στη δουλειά, της προτάθηκε να συνεχίσει να εργάζεται με 300 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Βιργινία Ξανθοπούλου, από τις 3 Δεκεμβρίου 2024 είχαν γίνει επώνυμες έγγραφες καταγγελίες στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος

Η ίδια υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορούσε περισσότερες εταιρείες και ότι η έρευνα είχε καταστεί δύσκολη, καθώς, όπως ανέφερε, οι εταιρείες ήταν καταχωρημένες σε διαφορετικά σημεία της Αττικής.

«Εν συνεχεία με ενημέρωσαν ότι επειδή οι εταιρείες ''φαντάσματα'' ήταν διασκορπισμένες σε διάφορα μέρη της Αττικής, είχαν χωριστεί σε τρία τμήματα του ΕΦΚΑ. Αυτό καταλαβαίνετε, κάνει πολυδαίδαλη την έρευνα», είπε.

Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα

Όπως πρόσθεσε, από τον Σεπτέμβριο του 2025 η ίδια και η εντολέας της απευθύνθηκαν και στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία προχώρησε την έρευνα.

Απάτη e-ΕΦΚΑ: Πώς έγινε η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του

Γειτόνισσα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, περιέγραψε στην εκπομπή και την επεισοδιακή σύλληψη του ζευγαριού. 

«Το πρωί άκουσα πολλές φωνές, δυνατές φωνές. Φοβήθηκα φυσικά, νόμιζα ότι γίνεται κάποια ληστεία», ανέφερε.

Όπως είπε, άκουσε χτυπήματα σε πόρτες, τρυπάνια και φωνές, ενώ στη συνέχεια είδε να απομακρύνεται το ζευγάρι που κατηγορείται στην υπόθεση.

Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα

«Άκουγα φωνές, κάποιος έλεγε “όχι, όχι, σταματήστε”. Κάποια στιγμή ησύχασαν και μετά από αρκετή ώρα άνοιξαν την πόρτα και είδα να τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί», πρόσθεσε. 

Τι δήλωσαν τα πεθερικά του Φίλιππου Καμπούρη 

Σοκαρισμένα είναι τα πεθερικά του Φίλιππου Καμπούρη και ο κουνιάδος του. 

«Πέσαμε από τα σύννεφα και εγώ και η γυναίκα μου. Μας το είπε ο γιος μας. Τι απάτη είναι αυτή; Δεν ξέρω πού έμπλεξαν. Δεν είχαμε καταλάβει κάτι», είπε ο πατέρας της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη.

Ο αδελφός της συζύγου του από την άλλη, είπε πως έμαθε για τη σύλληψη του ζευγαριού από το διαδίκτυο και ότι δε γνώριζε τίποτα για όσα τους κατηγορούν.

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