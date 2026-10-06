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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε οργανώσει συστηματική δράση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Ο πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούλη βρίσκονται ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες και φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του / Φωτογραφία Facebook

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για να κρύβονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Στο κύκλωμα εμπλέκονται λογιστές και επιχειρηματίες.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν λόγω της εμπλοκής του κόμματος. Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, το ΛΑΟΣ φέρεται να έκοβε τιμολόγια μέσα από τις εταιρείες των αχυρανθρώπων.

O αρχηγός του ΛΑΟΣ αναμένεται να μεταβεί στην Ευελπίδων την Τετάρτη.

Πώς είχε στηθεί η απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άνοιγαν εταιρείες, βάζοντας ως διαχειριστές τους «αχυρανθρώπους». Λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις κανονικά, όμως όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, δεν τις πλήρωναν ποτέ.

Στη συνέχεια, είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο Δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά.

Οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της οικονομικής ζημιάς στο Δημόσιο.