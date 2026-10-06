Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος

Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απάτησε τον e-ΕΦΚΑ και διέπραξε φοροδιαφυγή.
  • Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούλη είναι μεταξύ των 8 συλληφθέντων και φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε με «αχυράνθρωπους» και εμπλέκονταν λογιστές και επιχειρηματίες.
  • Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021, με μη πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για να εκτιμηθεί η οικονομική ζημιά στο Δημόσιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε οργανώσει συστηματική δράση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. 

Μεγάλη απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ: Συνελήφθη πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του

Ο πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούλη βρίσκονται ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες και φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα. 

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του / Φωτογραφία Facebook

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για να κρύβονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Στο κύκλωμα εμπλέκονται λογιστές και επιχειρηματίες

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν λόγω της εμπλοκής του κόμματος. Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, το ΛΑΟΣ φέρεται να έκοβε τιμολόγια μέσα από τις εταιρείες των αχυρανθρώπων.

O αρχηγός του ΛΑΟΣ αναμένεται να μεταβεί στην Ευελπίδων την Τετάρτη. 

Πώς είχε στηθεί η απάτη στον e-ΕΦΚΑ 

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021.  

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άνοιγαν εταιρείες, βάζοντας ως διαχειριστές τους «αχυρανθρώπους». Λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις κανονικά, όμως όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, δεν τις πλήρωναν ποτέ. 

Στη συνέχεια, είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο Δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. 

Οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της οικονομικής ζημιάς στο Δημόσιο. 

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