Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (της ΔΑΟΕ) στην Αττική, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει «φάμπρικα» απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει χειροπέδες σε 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για να κρύβονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται λογιστές, αλλά και επιχειρηματίες, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο, μεταξύ άλλων, και για γνωστό fast food.

Πώς είχε στηθεί η κομπίνα από το 2021

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021.

Η μεθοδολογία (modus operandi) ήταν η εξής:

Άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους «αχυρανθρώπους».

Λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις κανονικά, αλλά όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, απλώς δεν πλήρωναν ποτέ.

Στη συνέχεια, είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο Δημόσιο είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά.

Το στοιχείο της υπόθεσης, που βαραίνει τον αρχηγό του κυκλώματος, είναι η εμπλοκή του πολιτικού του φορέα. Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, μέσα από αυτές τις εταιρείες των αχυρανθρώπων έκοβε τιμολόγια το κόμμα.

Οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της οικονομικής ζημιάς στο Δημόσιο.