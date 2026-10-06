Καμπούρης: Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Από fast food μέχρι νυχτερινά κέντρα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή οικονομική απάτη στον e-ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ υπό έρευνα.
  • Στο επίκεντρο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, με οκτώ συλλήψεις μέχρι στιγμής.
  • Η απάτη περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδοχικών εταιρειών που εγκαταλείπονταν με χρέη προς τον ΕΦΚΑ.
  • Εξετάζεται η συμμετοχή λογιστών και επιχειρηματιών, καθώς και πολιτική εμπλοκή με τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με πιθανότητα αύξησης της φερόμενης ζημιάς.

Σοβαρή υπόθεση οικονομικής απάτης, με φερόμενη ζημιά που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ) και δημοσιογράφος Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του.

Οι Αρχές φέρονται να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, ενώ στην υπόθεση εξετάζεται η συμμετοχή λογιστών, επιχειρηματιών και δεκάδων προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος

Καμπούρης: Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Η έρευνα αφορά ένα επιχειρηματικό σχήμα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του από το 2021. Η φερόμενη μεθοδολογία περιλάμβανε τη δημιουργία διαδοχικών εταιρειών, στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά και φέρονται να πραγματοποιούσαν οικονομική δραστηριότητα, ωστόσο, όταν συσσωρεύονταν ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, οι εταιρείες φέρεται να εγκαταλείπονταν ή να έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δίκτυο των εταιρειών φέρεται να είχε δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους, από διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης έως νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με την έρευνα, και η περίπτωση γνωστής αλυσίδας fast food, όπου φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος

Καμπούρης: Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση αποτελεί και η φερόμενη πολιτική εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των εταιρειών που ερευνώνται περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις οι οποίες φέρεται να είχαν εκδώσει τιμολόγια προς τον κομματικό οργανισμό του ΛΑΟΣ.

Η έρευνα των στελεχών του Οικονομικού Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών και των εταιρικών δραστηριοτήτων, ενώ δεν αποκλείεται το ύψος της φερόμενης ζημιάς να αυξηθεί καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Για όλους τους εμπλεκόμενους ισχύει, όπως προβλέπει ο νόμος, το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
 

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