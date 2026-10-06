Απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκάλυψαν οι αρχές, με περίεργες εταιρείες και «αχυρανθρώπους». Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και γνωστός τηλεπαρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη.

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον και πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές, ονόματα πρώτης γραμμής από τον χώρο του παραδοσιακού και του λαϊκού πενταγράμμου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star. Οι καλλιτέχνες αυτοί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αποκλειστικά υπό την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο συλληφθείς εμφανιζόταν να τους ασφαλίζει κανονικά στον ΕΦΚΑ, όμως στην πραγματικότητα δεν απέδιδε ποτέ τις εισφορές τους στα κρατικά ταμεία. Χρήματα τα οποία τσέπωνε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο εμπλέκεται ο πολιτικός φορέας στην απάτη. Σύμφωνα με τις έρευνες των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας, μέσα από το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων που ήλεγχε το κύκλωμα, κόβονταν εικονικά τιμολόγια, π.χ. για διαφήμιση, εκδηλώσεις προς το ΛΑΟΣ. Τα τιμολόγια αυτά δικαιολογούνταν στα χαρτιά ως δήθεν διάφορες παροχές και υπηρεσίες προς το κόμμα.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, που κατηγορείται ως εγκέφαλος της οργάνωσης, τηρεί σιγή ιχθύος όσο βρίσκεται υπό κράτηση.

