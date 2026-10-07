Στον ανακριτή με χειροπέδες ο Καμπούρης: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Πώς εμπλέκονται 10 γνωστοί τραγουδιστές στην απάτη

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Πρώτη Δημοσίευση: 07.10.26, 09:31
Με 25 εικονικές εταιρείες και «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ ο Φίλιππος Καμπούρης / Βίντεο Ant1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, με ζημία 6,5 εκατ. ευρώ.
  • Καμπούρης δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία κατά της οικογένειάς του.
  • Η έρευνα αφορά δίκτυο που χρησιμοποίησε 25 εταιρείες για φοροδιαφυγή και μη καταβολή εισφορών.
  • Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές θα κληθούν ως μάρτυρες στην υπόθεση.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζόμενης που αποκάλυψε τις παράνομες πρακτικές.

Στον Ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθηκαν για  απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Καμπούρης: Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης, ο Φίλιππος Καμπούρης αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ μαζί με ακόμη 7 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, με προορισμό την Ευελπίδων

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος» και έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του.

Στον ανακριτή με χειροπέδες ο Καμπούρης: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο επίκεντρο βρίσκεται δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε 25 εταιρείες, με τις Αρχές να αποδίδουν στο ζευγάρι ηγετικό ρόλο. Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, σε περίπου 6,5 εκατ. ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, τα οποία θα μεταβούν στην Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης.

Στην οικονομική αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές για να καταθέσουν

Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές, από τον χώρο του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού, αναμένεται να κληθούν στην Οικονομική Αστυνομία για να καταθέσουν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη.

Οι καλλιτέχνες θα εξεταστούν ως μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να τους δήλωνε κανονικά ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, χωρίς ωστόσο να καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές στο Δημόσιο. Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να τα παρακρατούσε ο ίδιος.

Η καταγγελία εργαζόμενης που άνοιξε την έρευνα - Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αφορά δραστηριότητα που φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2021. Κατά τις Αρχές, οι εμπλεκόμενοι είχαν ιδρύσει 25 επιχειρήσεις ένδυσης, υπόδησης, εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στο όνομα τρίτων προσώπων.

Οι εταιρείες φέρεται να συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους και, όταν τα χρέη αυξάνονταν, έκλειναν ή σταματούσαν να εμφανίζονται και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις με διαφορετικά στοιχεία.

Στη δικογραφία γίνεται λόγος για «μπροστινούς» και «αχυρανθρώπους», δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Φίλιππος Καμπούρης - ΛΑΟΣ

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας εξετάζουν και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να συνδέεται ο πολιτικός φορέας με την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μέσω των εταιρειών-φαντασμάτων που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια προς το ΛΑΟΣ για διαφημίσεις, εκδηλώσεις και άλλες υπηρεσίες. Στα παραστατικά εμφανίζονταν ως νόμιμες παροχές προς το κόμμα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, σε πραγματικές συναλλαγές.

Σε βάρος των εμπλεκομένων εξετάζονται, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.

Η έρευνα ενισχύθηκε μετά από καταγγελία εργαζόμενης σε μέσο ενημέρωσης του Φίλιππου Καμπούρη. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα αμειβόταν με 600 ευρώ, ενώ στην εφορία εμφανιζόταν με εισόδημα 19.500 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε διάφορες περιοχές της Αττικής κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για σκευωρία.

 

 

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