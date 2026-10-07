Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη δράση του Φίλιππου Καμπούρη, που μαζί με τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Γνωστοί τραγουδιστές έφταναν από το πρωί ο ένας μετά τον άλλον στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να καταθέσουν.

Βολάνης, Κελεκίδου, Ζαζόπουλος, Καψάλης στους πρώτους τραγουδιστές που κλήθηκαν να καταθέσουν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στον 14ο όροφο της ΓΑΔΑ και πέρασαν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης. Οι τραγουδιστές κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση ως μάρτυρες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη.

Όλοι έπεσαν από τα σύννεφα. Δήλωναν έκπληκτοι στους αστυνομικούς, όταν τους ενημέρωσαν για την απάτη.

Όπως αποκαλύφθηκε, ενώ ο κατηγορούμενος τούς παρουσίαζε ως νόμιμα ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ μέσω των εταιρειών του, στην πραγματικότητα δεν απέδιδε ποτέ τις εισφορές στα κρατικά ταμεία, αφήνοντας τους καλλιτέχνες ανασφάλιστους εν αγνοία τους.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς δήλωσαν ότι τους είχε ασφαλίσει ένας από τους συνεργάτες του αρχηγού του «ΛΑΟΣ» και παρουσιαστή, ο οποίος είχε το παρατσούκλι... «Κωλοτούμπας».

Ασφαλισμένοι φέρονται από τις εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Αγγελική Ηλιάδη και η Κατερίνα Στανίση.