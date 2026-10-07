Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του που φέρονται να «φέσωσαν» με 5 εκατομμύρια ευρώ το Δημόσιο. Στο Star μίλησε η πρώην εργαζόμενη του παρουσιαστή και αρχηγού του κόμματος «ΛΑ.Ο.Σ.», που με την καταγγελία της ξεσκέπασε το κύκλωμα.

«Είμαι αθώος, όλα είναι σκευωρία, όλα θα αποδειχθούν… είμαι αθώος» ήταν τα πρώτα λόγια του παρουσιαστή και αρχηγού του ΛΑ.Ο.Σ., Φίλιππου Καμπούρη, καθώς οδηγείτο από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στα Δικαστήρια. Επιμένει ότι είναι αθώος, παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Μεταξύ αυτών, εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η ανακρίτρια θα ερευνήσει και αν υπάρχει το αδίκημα της φοροδιαφυγής, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται την Κυριακή.

Υπόθεση Καμπούρη: Μιλά στο Star η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα

«Εγώ έπαιρνα 600 € και μου δήλωνε ότι είχα πάρει 19.500 €, με αποτέλεσμα να χάσω όλα μου τα κοινωνικά επιδόματα, που τα ’χα απόλυτη ανάγκη, γιατί έπρεπε να ζήσω τα παιδιά μου» λέει η πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη μιλώντας στο Star..

Η γυναίκα έκανε καταγγελία και αυτό ήταν η αρχή για τις έρευνες που ακολούθησαν.

Υπόθεση Καμπούρη: Ποιοι εμπλέκονται στο κύκλωμα

Συνολικά 11 άτομα έχουν συλληφθεί:

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρεται να είναι τα δύο αρχηγικά μέλη.

Επίσης έχουν συλληφθεί δύο γνωστοί επιχειρηματίες με τα αρχικά Κ.Κ. και Θ.Κ.

Τέσσερις λογιστές με τα αρχικά Β.Χ., Γ.Σ., Δ.Τ. και Ν.Π.

Ενώ δύο άνδρες και δύο γυναίκες φαίνεται να είχαν τον ρόλο του «μπροστινού» στις εταιρείες «φαντάσματα». Πρόκειται για τον Ι.Κ., την Ε.Τ., την R.G., τον D.S. Από αυτούς διαφεύγει της σύλληψης ο αλλοδαπός με τα αρχικά D.S.

«Αχυράνθρωπος» του Καμπούρη ήταν επί χρόνια βασικός καλεσμένος στις εκπομπές του

Αυτός είναι ένας από τους συλληφθέντες. Ο Ι.Κ., που φέρεται να ήταν «αχυράνθρωπος». Σε 22 εταιρείες φαινόταν διαχειριστής.

Το Star αποκαλύπτει ότι η γνωριμία του με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε γίνει στις εκπομπές του, το 2008.

Τον είχε συχνά καλεσμένο, δίνοντάς του πρωταγωνιστικό ρόλο.