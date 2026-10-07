Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ κατηγορητήριο για 5 κακουργήματα

Καταθέτουν γνωστοί τραγουδιστές για την υπόθεση

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Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βαρύ κατηγορητήριο για τον Φίλιππο Καμπούρη και 10 άλλους, με πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
  • Κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ άνω των 120.000 ευρώ.
  • Καμπούρης δηλώνει αθώος και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για σκευωρία.
  • Εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές του ζεύγους σε ελληνική τράπεζα και δύο χώρες της ΕΕ.
  • Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές θα καταθέσουν ως μάρτυρες στην υπόθεση.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τους 11 εμπλεκόμενους στο κύκλωμα απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Ο Καμπούρης με χειροπέδες στον ανακριτή: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και συγκεκριμένα: 

  • διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
  • απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 .000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
  • συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
  • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα
  • μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Ο Φίλιππος Καμπούρης στη ΓΑΔΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης στη ΓΑΔΑ / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Ο Φίλιππος Καμπούρης στη ΓΑΔΑ με χειροπέδες

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Ο Φίλιππος Καμπούρης υποστηρίζει ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για σκευωρία. 

Από την πλευρά του, ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισής του Απόστολος Λύτρας ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα ότι ο εντολέας του υποστηρίζει ότι «υπάρχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, όχι όμως εξαπάτηση».

Δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης έχει οριστεί ο Γιάννης Γλύκας.

Φίλιππος Καμπούρης: Οι ύποπτες συναλλαγές και η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Ο Φίλιππος  Κουμπούρης και η σύζυγός του έχουν μπει εδώ και μήνες στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρχαν ύποπτες συναλλαγες σε ελληνική τράπεζα, με την έρευνα να οδηγεί τους ελεγκτές σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η μία είναι το Βέλγιο - όπου ερευνώνται οι συναλλαγές του ζεύγους.

Καταθέτουν 10 γνωστοί τραγουδιστές για την υπόθεση

Την ίδια ώρα, στην Οικονομική Αστυνομία αναμένεται να βρεθούν για κατάθεση περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές από τον χώρο του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού.

Οι καλλιτέχνες αναμένεται να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο συλληφθείς φέρεται να εμφανιζόταν ότι κατέβαλλε κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές των τραγουδιστών στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, οι εισφορές δεν αποδίδονταν τελικά στο Δημόσιο, με τα αντίστοιχα ποσά να φέρεται ότι παρακρατούνταν από τον ίδιο.

 

 

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