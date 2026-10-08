Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση με το κύκλωμα που έκλεβε τον ΕΦΚΑ με βασικό κατηγορούμενο, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη.

Πολυτελή ζωή φέρεται να έκανε ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγο του, ενώ στην εφορία δήλωνε ελάχιστα. Την ίδια στιγμή που από τις εταιρίες «φαντάσματα» έκαναν «φτερά» πάνω πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Τασούλα Παπανικολάου εξασφάλισαν διαλόγους που «καίνε» το ζευγάρι για την απάτη στον ΕΦΚΑ.

Το 2021 είχε δηλώσει 5.200 ευρώ, ενώ πέρσι η δήλωση ήταν 9.500 ευρώ. Μάλιστα, το 2021 έλαβε και αποζημίωση ειδικού σκοπού από το ελληνικό Δημόσιο λόγω Covid πάνω από 4.000 ευρώ.

Καμπούρης: Τι δήλωνε στην εφορία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ - Τα μετρητά και η θυρίδα της συζύγου του

Οι αρχές εντόπισαν σε θυρίδα της συζύγου του και συγκατηγορούμενης του, το ποσό 53.000 ευρώ. Το STAR αποκαλύπτει τον διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Φίλιππος Καμπούρης: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι μου.

Σύζυγος: Εντάξει μωράκι μου.

Φίλιππος Καμπούρης: Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο.

Σύζυγος: Μμμ...

Φίλιππος Καμπούρης: Φιλιά, φιλιά...

Σύζυγος: Γεια.

Λίγα 24ωρα πριν από τη σύλληψη του, ο παρουσιαστής και αρχηγός του ΛΑΟΣ φαίνεται να ένιωθε πως ο κλοιός σφίγγει. Καταγράφηκε να δίνει στον Ι.Κ. γνωστό και ως «Mr Κ@λοτούμπα» που κάποτε καλούσε στις εκπομπές του και έχει συλληφθεί και αυτός ως «αχυράνθρωπος» εταιρειών. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης του είχε παραχωρήσει το πατρικό του σπίτι επειδή ήταν άνεργος.

Φίλιππος Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις... να το κλείσεις το τηλέφωνο.

Ι.Κ. κατηγορούμενος: Εάν... συγγνώμη;

Φίλιππος Καμπούρης: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε; Πού μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.

Ι.Κ. κατηγορούμενος: Οκ, οκ Φίλιππε μου.

Όσο καιρό η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο Φίλιππος Καμπούρης επισκεπτόταν συχνά καζίνο, ενώ οδηγούσε πανάκριβα αυτοκίνητα που κανένα όμως δεν ήταν στο όνομα του. Την Κυριακή θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τις δεκάδες εταιρείες «φαντάσματα» και τα εκατομμύρια που έκαναν «φτερά».

Φίλιππος Καμπούρης: Τα νεότερα για την υγεία του

Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (8/10/2026)

Ο Φίλιππος Καμπούρης επικαλέστηκε συμπτώματα εγκεφαλικού το μεσημέρι της Πέμπτης 8/10, ενώ βρισκόταν στη ΓΑΔΑ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Πιο συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης βρισκόταν το μεσημέρι στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της ΓΑΔΑ κι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δε νιώθει καλά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, είπε ότι ζαλίζεται και μουδιάζει το χέρι του και «παθαίνω εγκεφαλικό». Οι αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, αναφέροντας λιποθυμικό επεισόδιο.

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, τον εξέτασαν και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Έφτασε εκεί λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και εισήχθη κατευθείαν στα επείγοντα του νοσοκομείου για να του γίνουν όλες οι απαραίτητες καρδιολογικές και παθολογικές εξετάσεις, για να δουν αν τελικά χρήζει νοσηλείας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι σε καλή κατάσταση, μένει να το επιβεβαιώσουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σημειώνεται ότι και στο παρελθόν είχε υποστεί εγκεφαλικό και είχε νοσηλευτεί.