Υπόθεση Καμπούρη: Οι «αχυράνθρωποι» που τον «καίνε»

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται την απάτη με τις εταιρείες και τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο οι Αρχές φαίνεται να έχουν «δέσει» την υπόθεση με μια πολυσέλιδη δικογραφία. Οι «αχυράνθρωποι» που εμφανίζονται στις εταιρείες «φαντάσματα» αδειάζουν τον παρουσιαστή. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκαλύπτει πως τους προσέγγισε και πως τους δελέασε.

Αυτοί είναι οι 4 «αχυράνθρωποι», από τους οποίους έχουν συλληφθεί οι τρεις. Όσα ισχυρίστηκαν «καίνε» τον παρουσιαστή και αρχηγό του ΛΑΟΣ. Πρόκειται για δυο γυναίκες και η τηλεοπτική περσόνα του Φίλιππου Καμπούρη, γνωστός ως “κωλοτούμπας”, όπου εμφανίζεται διαχειριστής σε τουλάχιστον 13 εταιρίες.

«Κ@λοτούμπας»: «Υπέργραφα χαρτιά και μου πλήρωνε το ενοίκιο»

«Μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρίες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενοίκιο μου για να ζώ. Στην αρχή με είχαν βάλει να πάω και στην τράπεζα για να βγάλω κάποιες κάρτες τις οποίες παρέδωσα στον Φίλιππο», φέρεται να είπε.

Ήταν επί τέσσερα χρόνια άνεργος, χωρίς σπίτι, χωρίς χρήματα, απόφοιτος του Δημοτικού. Όπως ισχυρίστηκε στις Αρχές το 2014 ο Καμπούρης τον έβαλε στο κόλπο τάζοντας του σπίτι και ένα πιάτο φαγητό. Το ίδιο είχε κάνει και στην σύντροφο του «Κ@λοτούμπα».

«Από το 2015 μας βοηθούσε, δίνοντας μας λεφτά επειδή είμαστε φτωχοί και είχαμε ανάγκη, και μας πλήρωνε το ενοίκιο για το σπίτι που μέναμε, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε και μου είχε πει να τον βοηθήσω απ’ τη μεριά μου για να υπογράφω σε κάποια χαρτιά που θα μου έφερνε για κάποιες εταιρείες του», λέει άλλος εκ των κατηγορούμενων.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται την απάτη και κάνει λόγο για σκευωρία. Όμως και η 57χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία που επίσης εμφανίζεται ως «μπροστινή»» αδειάζει τον παρουσιαστή. «Με το ζόρι βρίσκω φαγητό να φάω. Πηγαίνω σε γραφεία που μου βρίσκουν δουλειά και με στέλνουν όπου μπορώ να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά που λέτε, ούτε κανένα όνομα, ούτε κανένα μαγαζί, ούτε είχα κάποιο μαγαζί».

Πώς έβρισκε τους «αχυρανθρώπους» ο Φίλιππος Καμπούρης

Οι «αχυράνθρωποι» ήταν άτομα του περιθωρίου με χαμηλό οικονομικό επίπεδο, εκεί φαίνεται να πόνταρε για να κάνει τις παρανομίες του. Το ποντάρισμα εξ άλλου ήταν στις συνήθειες του. Γιατί μπορεί να δήλωνε χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, όμως ήταν συχνός πελάτης σε καζίνο.