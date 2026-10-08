Η πολυτελής ζωή του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κρατείται για υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι παθαίνει εγκεφαλικό.

Αμέσως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για να εξεταστεί από γιατρούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται νοσηλεία ή όχι.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Φίλιππος Καμπούρης: Οι αναλήψεις 2,2 εκατ. ευρώ, η πολυτελής ζωή και οι θυρίδες

Παράλληλα, στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τον πολυτελή βίο του δημοσιογράφου, παρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ, όσο εκείνος ετοιμάζει την απολογία του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από την έρευνα έχει εντοπιστεί ότι είχαν γίνει αναλήψεις πάνω από 2.000.000 ευρώ. Ο Φίλιππος Καμπούρης όμως, δήλωνε στην εφορία ελάχιστα.

Ενδεικτικά, το 2021 δήλωσε 5.000 ευρώ, ενώ το 2025 δήλωσε 9.500 ευρώ. Σχεδόν αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και η σύζυγος του.

Επίσης, σχεδόν όσα δηλώθηκαν μέσα σε μια 5ετία βρέθηκαν σε θυρίδα. Πρόκειται για ποσό που «αγγίζει» τις 53.000 ευρώ, ενώ μέσα σε γυναικεία τσάντα βρέθηκαν 3.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι ζούσε πλουσιοπάροχα. Έκανε ταξίδια σε πολυτελή θέρετρα, σε Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι, Λας Βεγκας, Κολοράντο, Μπέβερλι χίλς όπου δημοσίευε φωτογραφίες στα social media.

Λάτρευε τα καλά αυτοκίνητα και όσα χρησιμοποιούσε ήταν πολυτελή. Κανένα, όμως, από αυτά δεν ήταν στο όνομα ή στην ιδιοκτησία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου, όσο καιρό ήταν υπό παρακολούθηση, οι αστυνομικοί έβλεπαν να έχει συχνότατες επισκέψεις και σε καζίνο. Και όλα αυτά σε βάρος του δημοσίου με την απάτη να ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ.