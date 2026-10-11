Μαραθώνιες είναι οι απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και άλλων οκτώ κατηγορούμενων για την εγκληματική οργάνωση για απάτη στο Δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τις απολογίες φαίνεται ο ένας να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο. Όλοι φαίνεται να γνωρίζουν για τις εταιρείες που αποδείχθηκαν εικονικές αλλά όλοι «νίπτουν τας χείρας τους» για το ποιος έδωσε την εντολή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη που της αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. «Ήμουν απλά γραμματέας», ισχυρίστηκε.

«Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών», είπε.

Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγος είναι από το πρωί ο ένας δίπλα στον άλλο. Χώρισαν μόνο τη στιγμή που μπήκαν στο ανακριτικό γραφείο.

Μαραθώνιες οι απολογίες του Καμπούρη, της συζύγου του και των άλλων κατηγορούμενων

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ μιλάει για λογιστικό λάθος, ενώ oοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι εκτελούσαν τις εντολές που του έδινε.

Πάνω από τρεις ώρες κράτησε η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη που επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει καμία απάτη. Για την ακρίβεια τα ρίχνει στους λογιστές για τις 29 εικονικές εταιρείες Για τη δικαιοσύνη όμως είναι εκείνος που είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», ισχυρίζεται.

Αρνείται την απάτη και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη

Την ίδια γραμμή με τον Φίλιππο Καμπούρη τήρησε στην απολογία της και η σύζυγός του. Οι λογιστές όμως επιμένουν ότι εκτελούσαν εντολές που έπαιρναν από το Φίλιππο Καμπούρη, ενώ έφθασαν στο σημείο να απειλήσουν όπως είπαν όταν δεν είχαν τα σωστά στοιχεία.

«Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να ''απειλήσουμε'' ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα», υποστήριξε ο κατηγορούμενος λογιστής.

Ιδιοκτήτες εικονικών εταιρειών είναι ένας άστεγος με το παρατσούκλι «Κ@λοτούμπας» και μια άνεργη. Ο «Κ@λοτούμπας» -που έχει δώσει το παρόν και σε εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη- παραδέχεται ότι γνώριζε για τις εταιρείες αλλά χωρίς να έχει λόγο.

«Είχα φιλικές σχέσεις με το Φίλιππο Καμπούρη επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά

δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».

Η εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του εκτός από τα πέντε κακουργήματα ελέγχεται και για φοροδιαφυγή