Υπόθεση Καμπούρη: Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι λογιστές

Ο άστεγος και η άνεργη «αχυράνθρωποι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλοι δέκα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου.
  • Κατηγορούνται για τη δημιουργία 29 εικονικών εταιρειών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
  • Δύο κατηγορούμενοι, άστεγος και άνεργη, ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν για τις ενέργειες του Καμπούρη.
  • Οι λογιστές αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι η συνεργασία τους με τον Καμπούρη τελείωσε το 2024.
  • Ο δικηγόρος του Καμπούρη ισχυρίζεται ότι το πραγματικό ποσό οφειλών δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τη σύζυγό του και άλλα εννέα άτομα για απάτη σε βάρος του Δημοσίου που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Ευελπίδων για την απάτη στον ΕΦΚΑ

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας γύρω στις 13:30 το μεσημέρι. Μαζί με τη σύζυγό του φέρονται να είναι αρχηγοί αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως αποδόθηκε και η κατηγορία, με 29 εικονικές εταιρείες.

O Φίλιππος Καμπούρης στην Ευελπίδων - Απολογείται σήμερα για την απάτη στο ΕΦΚΑ/ INTIME Mητρούσιας Νίκος

O Φίλιππος Καμπούρης στην Ευελπίδων - Απολογείται σήμερα για την απάτη στο ΕΦΚΑ/ INTIME Mητρούσιας Νίκος

«Ο βασικός του ισχυρισμός είναι ότι δεν έχει διαπράξει απάτη και πως δεν είχε κανένα όφελος από τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών», μετέδωσε στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η Τασούλα Παπανικολάου. 

Ενδιαφέρον θα έχουν οι απολογίες δύο εκ των κατηγορουμένων.  Πρόκειται για έναν άστεγο και μία άνεργη, οι οποίοι φαίνονται να είναι ιδιοκτήτες των εν λόγω εταιρειών. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» έχουν πει προνακριτικά ότι ο Φίλιππος Καμπούρης τους έβαζε να υπογράφουν χαρτιά, αλλά δε γνώριζαν τι ήταν αυτα. 

Οι λογιστές της εγκληματικής οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι η συνεργασία τους με τον κατηγορούμενο Φίλιππο Καμπούρη τελείωσε το 2024.

Όλοι τους αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μεταξύ των οποίων εκτός από την εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτη άνω των 120.000 ευρώ.

«Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες, κάποιες εξ αυτών είχαν δραστηριότητες. Όταν αυτές οι εταιρείες κλείσανε το προσωπικό από λάθος λογιστικό, παρέμεινε και σ' αυτές τις εταιρείες οι οποίες ήταν κλειστές και δε λειτουργούσαν. Γι' αυτό και αυτό το μεγάλο ποσό προς τον ασφαλιστικό φορέα. Το πραγματικό ποσό που οφείλουν αυτές οι εταιρείες στις οποίες συμμετείχε με κάποιο τρόπο ο κύριος Καμπούρης, θα το αναφέρουμε κατά το στάδιο της ανάκρισης, δεν ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ», είπε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, Απόστολος Λύτρας. 

«Παρουσιάστηκε μια πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, από τα οποία αποδεικνύεται σαφέστατα ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν καθαρά
διεκπεραιωτικό ρόλο, ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν κατόπιν εντολών του βασικού κατηγορούμενου και βέβαια και προσκομίστηκαν και πάρα πολλά έγγραφα, τα οποία προκύπτει με σαφήνεια ότι οι εντολείς μου τον ενημέρωναν πλήρως για τις υποχρεώσεις του, καθώς και τον καλούσαν να προβεί σε διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών του», επισήμανε ο δικηγόρος των λογιστών, Νίκος Ρουσσόπουλος. 


 

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