Φίλιππος Καμπούρης: Στην Ευελπίδων για την απάτη στον ΕΦΚΑ

Υπόθεση Καμπούρη: Η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα στο Star- Ποιοι εμπλέκονται στην απάτη/ ρεπορτάζ Αλ. Γύγου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 7/10/26

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι εννέα συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Η διαδικασία σηματοδοτεί την έναρξη της κύριας ανάκρισης για τη δράση της ομάδας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη οικονομικός έλεγχος της υπόθεσης.

Το κατηγορητήριο αποδίδει στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν και ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις.

O Φίλιππος Καμπούρης στην Ευελπίδων - Απολογείται σήμερα για την απάτη στο ΕΦΚΑ/ INTIME Mητρούσιας Νίκος

Τα πέντε κακουργήματα και το πλημμέλημα

Οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί, κατά περίπτωση, στους εμπλεκόμενους αφορούν:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τη δικογραφία και τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ένα δίκτυο διαδοχικών εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, τη διαφήμιση, τη διασκέδαση και το εμπόριο.

Υπόθεση Καμπούρη: Σήμερα οι απολογίες για την απάτη στον ΕΦΚΑ

Η απολογητική διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες. Οι κατηγορούμενοι κρατούνταν μέχρι σήμερα στη ΓΑΔΑ και μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων για να δώσουν εξηγήσεις στη δικαστική λειτουργό.

Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και εννέα συγκατηγορούμενοι για την απάτη στον ΕΦΚΑ/ ΙΝΤΙΜΕ Mητρούσιας Νίκος

Κατά την κατηγορία, κομβικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία του συστήματος είχαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι επίσης καλούνται να απολογηθούν. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εταιρειών που δημιουργούνταν σε αντικατάσταση άλλων επιχειρήσεων με απλήρωτους φόρους, εισφορές και λοιπές οφειλές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιππος Καμπούρης είχε εισαχθεί το μεσημέρι της Πέμπτης, φρουρούμενος, από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε νοσοκομείο, αφού δήλωσε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Το δίκτυο εταιριών με διαχειριστές που δεν είχαν τον έλεγχο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών Αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει δίκτυο εταιρειών, χρησιμοποιώντας σε αρκετές περιπτώσεις πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Η δικογραφία αναφέρεται σε περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης.

Φίλιππος Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Κατά τις αρχές, οι εταιρείες αυτές συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονταν, ενώ στη συνέχεια σταματούσαν τη λειτουργία τους ή αντικαθίσταντο από άλλες επιχειρήσεις. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, εταιρείες «αναγεννήθηκαν» με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις «στάχτες» προηγούμενων που έκλειναν με χρέη έως 80.000 ευρώ η κάθε μία.

Η ζημιά για ΕΦΚΑ και Δημόσιο

Η ζημιά που αποδίδεται στη δράση των κατηγορουμένων υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά η επιβάρυνση για το Δημόσιο εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ζημιά μεγαλύτερη του 1,5 εκατ. ευρώ, όμως τα νεότερα στοιχεία της έρευνας ανεβάζουν τη συνολική εκτιμώμενη επιβάρυνση του Δημοσίου σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.

Η έκταση της οικονομικής ζημίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές, μαζί με τη διαδρομή των χρημάτων και την πραγματική διοίκηση των εταιρικών σχημάτων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Παράλληλα, η δικαστική λειτουργός, έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας, θα ερευνήσει αν στην υπόθεση προκύπτει και έκτο κακούργημα που αφορά φοροδιαφυγή.

Η θέση του Φίλιππου Καμπούρη και του δικηγόρου του

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η υπερασπιστική γραμμή του. Ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, έχει υποστηρίξει ότι δεν πρόκειται για υπόθεση απάτης, αλλά για οφειλές εταιρειών προς τον ασφαλιστικό φορέα, αμφισβητώντας παράλληλα την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.

Απόστολος Λύτρας στην Ευελπίδων για την υπόθεση Καμπούρη/ ΙΝΤΙΜΕ Μητρούσιας Νίκος

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος δεν είχε δώσει αναλυτικές εξηγήσεις κατά την αστυνομική προανάκριση, επιλέγοντας να παρουσιάσει τις θέσεις του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι σημερινές απολογίες αποτελούν κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την ολοκλήρωσή τους θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Η ανακριτική έρευνα εστιάζει τόσο στην οργάνωση και τη λειτουργία του φερόμενου μηχανισμού όσο και στα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης, με τις δικαστικές και διωκτικές αρχές να εξετάζουν όλες τις θεσμικές και ποινικές προεκτάσεις που συνδέονται με τον ΕΦΚΑ, το Δημόσιο και τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.