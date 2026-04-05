Ο ύπνος ως αυτοφροντίδα: κοιμηθείτε καλά και ξυπνήστε καλύτερα

Η μέθοδος 7-1 προτείνει περίπου επτά ώρες ύπνου κάθε βράδυ και ύπνο μέσα σε σταθερό «παράθυρο» μίας ώρας, τουλάχιστον πέντε νύχτες την εβδομάδα, με στόχο καλύτερη υγεία και μακροζωία.

Για χρόνια, ο ύπνος ήταν για μένα ένα πεδίο μάχης. Ένα πεδίο γεμάτο αντιφατικές συμβουλές, άγχος για την ποσότητα, ενοχές για την ποιότητα. Μεταξύ δουλειάς, οικογενειακών υποχρεώσεων και μιας ατελείωτης λίστας «πρέπει», ένιωθα συνεχώς κουρασμένη, αλλά και εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο κακής ξεκούρασης.

Άλλοι μιλούσαν για περίπλοκες ρουτίνες πριν τον ύπνο, άλλοι για περιορισμό οθονών, αλλά το ζητούμενο για μένα ήταν πάντα κάτι πρακτικό, κάτι που να χωράει στην πραγματική μου ζωή, όχι σε κάποιο φανταστικό, άδειο από υποχρεώσεις, σύμπαν.

Τι είναι αυτή η «μαγική» μέθοδος 7-1 και τι μου υποσχέθηκε;

Η λογική της μεθόδου 7-1 ήταν τόσο απλή που με ξάφνιασε. Αντί να εστιάζει στην «τέλεια» ποσότητα ύπνου (που συχνά φάνταζε άπιαστη), έδινε προτεραιότητα στη συνέπεια. Στο να αποκοιμιέσαι περίπου την ίδια ώρα τις περισσότερες ημέρες. Ο στόχος; Επτά ώρες ύπνου τη νύχτα. Και το κλειδί; Η ώρα κατάκλισης να παραμένει σταθερή μέσα σε ένα παράθυρο μίας ώρας, δηλαδή περίπου ±30 λεπτά από τη συνηθισμένη ώρα που πηγαίνεις για ύπνο.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

