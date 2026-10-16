Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά & έκανα το σπίτι μου airbnb»

Η δύσκολη περίοδος μετά τον χωρισμό και η σχέση με την κόρη της, Ευτυχία

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Aγγελική Λάμπρη: «Νιώθω τσιγγάνα. Πήρα την κόρη μου μαζί και αλλάζαμε συνέχεια ξενοδοχείο» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Λάμπρη μίλησε για τις δυσκολίες μετά το χωρισμό της από τον Αντώνη Αγγελόπουλο, τονίζοντας την οικονομική πίεση.
  • Αναγκάστηκε να νοικιάσει το σπίτι της μέσω Airbnb για να επιβιώσει με την κόρη της, Ευτυχία.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι αφιερώθηκε πλήρως στην ανατροφή της κόρης της, παρά τις επαγγελματικές δυσκολίες.
  • Εξέφρασε την επιθυμία της να είναι μια ανεξάρτητη μητέρα και την ανάγκη για αγάπη στην οικογένεια.
  • Η Αγγελική Λάμπρη διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα της.

Η Αγγελική Λάμπρη παραχώρησε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στην οποία μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε έπειτα από το χωρισμό της με τον σκηνοθέτη, Αντώνη Αγγελόπουλο.

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Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και αναφέρθηκε στις δυσκολίες, τη χαρά της μητρότητας, την όμορφη σχέση που έχει με την κόρη της, Ευτυχία, καθώς και στην περίοδο μετά το χωρισμό της από το δημοφιλή σκηνοθέτη.

Η Αγγελική Λάμπρη, η οποία προστατεύει την προσωπική της ζωή όλα αυτά τα χρόνια, διατηρώντας χαμηλούς τόνους, είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Νιώθω τσιγγάνα, μου αρέσει η τσιγγάνικη ζωή και είναι και η δουλειά μας γιατί είμαστε με βαλίτσα για περιοδείες. Πήρα την κόρη μου μαζί και αλλάζαμε συνέχεια ξενοδοχείο. Της άρεσε πολύ. Με την κόρη μου πολλές φορές αντιστρέφονται οι ρόλοι, πολλές φορές είμαι εγώ παιδί. Η κόρη μου μου λέει ότι είμαι μια χαλαρή μαμά», εξομολογήθηκε η αγαπημένη ηθοποιός.

 

 

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο που δυσκολευόταν πολύ οικονομικά, όπου και αναγκάστηκε να κάνει το σπίτι της airbnb, για να καταφέρει να επιβιώσει. Όπως δήλωσε: «Έχεις αποκτήσει και ένα μωρό και έχεις αφοσιωθεί σε όλο αυτό, έχεις στηρίξει τον άλλον, έχεις στηρίξει την οικογένεια του άλλου, στηρίζεις το παιδί, στηρίζεις, στηρίζεις, στηρίζεις και ξαφνικά βρίσκεσαι και δεν σε στηρίζει και κανείς και είσαι μόνος σου και οικονομικά. Και έχεις ένα μωρό παιδί και δεν έχεις δουλειά και κάπως πρέπει να ζήσεις. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, που ήταν μια δύσκολη περίοδος, ο τρόπος λοιπόν για να μπορέσω να τη βγάλω ήταν να κάνω το σπίτι μου Airbnb. Και εμείς νοικιάζαμε ένα σπίτι κάθε μήνα και αλλού. Στην αρχή λοιπόν το παιδί μου έλεγε "μαμά μου λείπει το σπίτι μας, μαμά μου λείπει το δωμάτιό μου".  Μου έλεγαν οι φίλοι μου "τι κάνεις, πώς μπορείς και το κάνεις αυτό". Ήταν, όντως πολύ δύσκολο».

Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά & έκανα το σπίτι μου airbnb»

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Μιλώντας για τον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη, Αντώνη Αγγελόπουλο, η Αγγελική Λάμπρη τόνισε ότι: «Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή και την είχα εγώ κατά 99% μέχρι τότε και συνέχισα μαζί της. Οι άντρες θαυμάζουν μια δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα και μετά δεν το αντέχουν ή θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι δυναμικοί και ανεξάρτητοι.

Εγώ έλεγα από τα 18 μου ότι θα έκανα παιδί και μόνη μου. Υπάρχει ο μπαμπάς της. Ένα παιδί μπορεί να έχει έναν γονέα, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Το μόνο που θέλουν τα παιδιά είναι αγάπη και να είσαι εκεί. Η δική μου συνθήκη δεν είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε. Η κόρη μου μου είχε ζητήσει να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Πάντα υπάρχει χώρος για έναν άντρα στη ζωή».

Yπενθυμίζουμε ότι η η Αγγελική Λάμπρη και ο Αντώνης Αντωνόπουλος χώρισαν το 2019, έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας. Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε επίσης και στην απόφασή της να αφιερωθεί στην ανατροφή της κόρης της, Ευτυχίας, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία τα επαγγελματικά της δεν πήγαιναν καλά: «Το έκανα μόνη μου. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Τότε πήγαινε η δουλειά κατά διαόλου. Δεν μεγάλωσε με νταντάδες, αλλά μόνο με εμένα. Ονειρεύτηκα να είμαι συνεχώς δίπλα στο παιδί μου, την Ευτυχία. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχει συμβεί στη ζωή μου».

Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά & έκανα το σπίτι μου airbnb»

Όπως σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή Happy Day: «Η αλήθεια είναι ότι στα δύσκολα οι άνθρωποι βρίσκουμε τρόπους να στηρίξουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Απλά επειδή η Αγγελική Λάμπρη έχει κάνει ένα παιδί με έναν άνθρωπο που είναι γνωστός στο χώρο και πολύ επιτυχημένος, αφήνει να εννοηθεί μέσα από τη συνέντευξή της στην Αθηναίδα Νέγκα, ότι δεν είχε καμία υποστήριξη οικονομική σε αυτή την πρώτη φάση του διαζυγίου. Δηλαδή όταν μπαίνεις στη διαδικασία να νοικιάσεις το σπίτι σου, με ένα παιδί, το οποίο παιδί λένε και οι ψυχολόγοι, ότι δεν είναι και καλό να αλλάζει κάθε τρεις και λίγο περιβάλλον. Πέρα από αυτό το παιδί έχει να διαχειριστεί το χωρισμό των γονιών, έχει να διαχειριστεί και την αλλαγή στέγης... Πάντως είναι μια πολύ αξιοπρεπής κοπέλα. Εγώ που την ξέρω χρόνια από το χώρο δεν είχα καταλάβει ότι πέρασε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Ποτέ δεν βγήκε να κλαφτεί, ποτέ δεν βγήκε να παραπονεθεί», σχολίασε η παρουσιάστρια.

 

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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ
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