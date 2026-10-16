Με αφορμή την ταινία αφιέρωμα για τη ζωή του με τίτλο «Ένα παιδί μετρά τα πλάνα», ο Bασίλης Καΐλας μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα για τη μεγάλη του αγάπη, τον ελληνικό κινηματογράφο.

O σπουδαίος ηθοποιός, το «παιδί θαύμα» της υποκριτικής, θυμάται με νοσταλγία τις «χρυσές» μέρες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μου έρχονται αναμνήσεις τώρα. Ωραία χρόνια, πολύ ωραία χρόνια. Μεγάλωσα μέσα στον ελληνικό κινηματογράφο. Τον λάτρεψα. Τον αγάπησα πολύ. Όταν "έσβησε" ο ελληνικός κινηματογράφος, σταμάτησα και εγώ να παίζω», είπε αρχικά ο Bασίλης Καΐλας.

Η επίσημη προβολή έγινε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών», για να την παρακολουθήσει. Ανάμεσά τους και η κόρη του Bασίλη Καΐλα, Μαριαλένα, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής: «Είναι, ήταν και θα είναι ο πατέρας μου. Γιατί εγώ έτσι τον γνώρισα, έτσι ζω μαζί του, δεν ζω με τον ηθοποιό, ζω με τον μπαμπά μου, όπως ζούμε όλοι μας με τον μπαμπά μας».

Για το εάν ο Bασίλης Καΐλας είναι αναντικατάστος στον ελληνικό κινηματογράφο, σχολίασε ότι: «Πάντα ανοίγει ο χώρος, δεν αντικαθίσταται κανένας. Ο καθένας αφήνει το δικό του σημάδι και κάθε τι καινούριο που έρχεται έχει να δώσει κάτι διαφορετικό. Θέλω να του ευχηθώ να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος».

Ο Bασίλης Καΐλας μίλησε για την εποχή που έπαιζε στον εληνικό κινηματογράφο και πόσο σημαντικό θεωρεί ότι είναι το γεγονός ότι η ζωή του έγινε ταινία: «Δεν ξέρω πόσο σπουδαίο είναι για μένα όσο για τον ελληνικό κινηματογράφο και για τους ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν ουσιαστικό να αφήσω κάτι που να θυμίζει ελληνικό κινηματογράφο, γιατί στις μέρες μας έχει αρχίσει να φθίνει όλη αυτή η ιστορία και με στενοχωρεί μπορώ να πω, γιατί είμαι παιδί του ελληνικού κινηματογράφου. Ήμουν ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την ιστορία. Τίποτα παραπάνω. Δεν με ενδιέφερε ποτέ να μπαίνει το όνομά μου στη μαρκίζα. Διεκδικούσα πάντα τα χρήματά μου, μέσω του πατέρα μου και βέβαια, της μητέρας μου. Ο Λουστράκος ήταν η ταινία που με ανέδειξε. Με καθιέρωσε στον κόσμο. Αλλά οφείλω να πω ότι ήταν η 10η ή η 11η ταινία μου αυτή».

Η σύζυγος του Βασίλη Καΐλα, Άννα

Για το πώς ένιωσε που αναβιώσε στιγμές από την εποχή που έπαιζε ως παιδί στο Λουστράκο: «Ένιωσα περίεργα. Γιατί σαν παιδί είχα μόνο εικόνες. Δηλαδή δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πράγματα τα οποία μπορεί να γινόντουσαν την εποχή εκείνη. Οι εικόνες όμως ήταν πολύ δυνατές και μπορώ να σου πω ότι συγκινήθηκα».

Για το εάν αναπολεί εκείνα τα χρόνια, και το λόγο που αποφάσισε να αποσυρθεί νωρίς από την υποκριτική, ο Bασίλης Καΐλας είπε: «Είμαι χορτάτος και αυτό τα λέει όλα. Περνάνε βέβαια από το μυαλό μου, σίγουρα περνάνε. Αποφάσισα να φύγω, γιατί νομίζω ότι οι παλαιότεροι πρέπει να αφήσουμε έδαφος στους νεότερους για να προχωρήσουν παραπέρα το έργο μας. Για μένα πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μου έπαιξε η οικογένειά μου. Όλα τα άλλα ήταν σε δεύτερη μοίρα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Άννα, η γυναίκα μου, την ευχαριστώ που μ' ανέχτηκε πάρα πολλές ώρες δουλειάς και η πραγματική αγάπη της με κράτησε γερό και δυνατό».

Ο κινηματογραφιστής Λάκης Κυρλίδης, ο άνθρωπος που επιμελήθηκε την ταινία αφιέρωμα για τη ζωή του σπουδαίου ηθοποιού, μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: «Έγινε μια πολύ καλή ταινία, θα έλεγα αφιέρωμα-πορτρέτο, σε αυτόν τον άνθρωπο που τόσα πολλά μας είχε προσφέρει στο παρελθόν». Μάλιστα, τα περισσότερα πλάνα έχουν γυριστεί εκεί όπου είχε γίνει και η ταινία Λουστράκος μπροστά από τον Ευαγγελισμό, «και τώρα γυρίστηκε με τον Βασίλη Καΐλα σε ηλικία 73 ετών».

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