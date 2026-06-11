Βασίλης Καΐλας: Αποκάλυψε γιατί δε βλέπει τις ταινίες του

Τι κάνει σήμερα το παιδί- θαύμα του κινηματογράφου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τον Βασίλη Καΐλα το παιδί- θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ο Νίκος Νικόλιζας.

Βασιλάκης Καΐλας: Πώς είναι σήμερα ο μικρός λούστρος του ελληνικού σινεμά

«Είμαι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δεν μου αρέσει η δημοσιότητα» δήλωσε ο ηθοποιός που έμενε στην πολυκατοικία που έμενε η Λαμπέτη με τον Χορν έπαιξε δίπλα στην καταξιωμένη ηθοποιό στην ταινία «Το τελευταίο ψέμα» που ήταν και η πρώτη του ταινία. 

Ο Βασίλης Καΐλας που στις περισσότερες ταινίες που έπαιξε υποδύονταν το καταφρονημένο παιδί, ενώ υπήρξε και τηλεοπτικός αδερφός της Αλίκης Βουγιουκλάκη ανέφερε πως δεν βλέπει τις ταινίες που έπαιξε καθώς οι εποχές εκείνες ήταν πολύ όμορφες. 

Βασίλης Καΐλας: Αποκάλυψε γιατί δε βλέπει τις ταινίες του

«Οι ταινίες μου μου θυμίζουν εποχές πολύ όμορφες και δεν θέλω να τις βλέπω γιατί κάνω το συσχετισμό με την τωρινή εποχή που είναι άσχημη» επεσήμανε. 

Βασίλης Καΐλας: Αποκάλυψε γιατί δε βλέπει τις ταινίες του

Ανάμεσα στις ταινίες που έπαιξε ήταν «ο Λουστράκος», «το τελευταίο ψέμα», «Οικογένεια χωραφά», «Μανταλένα», «Μακρυκοσταίοι και Κοντογιώργηδες» ενώ πρωταγωνίστησε  δίπλα σε καταξιωμένους ηθοποιούς όπως ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο Δημήτρης Χορν, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έλλη Λαμπέτη και άλλους πολλούς. 

Toν Βασίλη Καΐλα βράβευσε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Μαζί βραβεύτηκαν και άλλοι εν ζωή ηθοποιοί του ελληνικού κινηματογράφου όπως οι: Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Βασίλη Καΐλα, Αλεξάνδρα Λαδικού, Σωτήρη Τζεβελέκο και Άννα Φόνσου,

Δείτε την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΪΛΑΣ
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