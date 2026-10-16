Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό

«Σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία».