Πειραιάς: Συρμός τραμ παρέσυρε πεζή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο

Το ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα σε νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 15:03 Sing for Greece: Ο Εθνικός Τελικός της Eurovision πηγαίνει... Θεσσαλονίκη!
16.10.26 , 14:44 Πειραιάς: Συρμός τραμ παρέσυρε πεζή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο
16.10.26 , 14:41 Επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο με λοστό για μια χρυσή αλυσίδα
16.10.26 , 14:34 Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
16.10.26 , 14:30 Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
16.10.26 , 14:23 «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
16.10.26 , 14:18 1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση
16.10.26 , 14:04 Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
16.10.26 , 14:00 Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο
16.10.26 , 14:00 Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
16.10.26 , 13:35 Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;
16.10.26 , 13:28 Πετρογιάννη για Παπανώτα: «Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»
16.10.26 , 13:28 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της
16.10.26 , 13:25 Καρύδη - Κουρής πριν την πρεμιέρα IQ 160: «Κάνουμε την πιο ωραία δουλειά»
16.10.26 , 13:20 Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ
Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 16.10.26, 13:44
Πεζή παρασύρθηκε από τραμ στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά / ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό ατύχημα στον Πειραιά με συρμό τραμ που παρέσυρε πεζή.
  • Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
  • Η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
  • Το ατύχημα συνέβη στις 12:54 την Παρασκευή 16/10.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό

«Σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΑΜ
 |
ΣΥΡΜΟΣ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γονικές Άδειες: Έρχονται Αλλαγές- Οι Τρεις Παρεμβάσεις
Ελλαδα
Γονικές άδειες: Έρχονται σημαντικές αλλαγές - Οι τρεις παρεμβάσεις
Αθήνα: Επίθεση σε ηλικιωμένο για μια αλυσίδα – Νέα μέτρα
Ελλαδα
Επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο με λοστό για μια χρυσή αλυσίδα
Βούλα: Τι Λέει Στο Star Η Μητέρα Της 13χρονης Μαθήτριας
Ελλαδα
Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
Πέθανε Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
Ελλαδα
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Γιώργος Μαζωνάκης: Μηνύματα για μιδαζολάμη και μέθη
Ελλαδα
Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
Ζαχαρίας Γιακουμής
Ελλαδα
Ο Ζαχαρίας Γιακουμής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Θεσσαλονίκη Μετρό 24ωρη Λειτουργία
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία σε Μετρό και λεωφορεία το Σάββατο 17/10
Βούλα: Σύλληψη Καθηγητή Γυμνασίου Για Σεξουαλική Παρενόχληση
Ελλαδα
Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top