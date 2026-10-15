First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»

Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι στο νέο επεισόδιο!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ατμόσφαιρα στο First Dates είναι ηλεκτρισμένη, με έντονες αντιπαραθέσεις από την αρχή.
  • Μία dater απαιτεί να γνωρίζει αν θα πληρώσει ο σύντροφός της πριν παραγγείλει.
  • Η ίδια δηλώνει ότι δεν θα του μιλήσει ξανά αν τον δει στον δρόμο.
  • Μια άλλη γνωριμία αποτυγχάνει λόγω του κακού χιούμορ του dater, προκαλώντας εκνευρισμό στη συνοδό του.
  • Το επεισόδιο αναμένεται να είναι από τα πιο επεισοδιακά της φετινής σεζόν.

Η ατμόσφαιρα στο First Dates αναμένεται ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη, αφού από τα πρώτα κιόλας λεπτά η κατάσταση αρχίζει να... μυρίζει μπαρούτι. Οι προσδοκίες των singles φαίνεται πως πέφτουν στο κενό, με τις πρώτες αιχμηρές κουβέντες να δίνουν το σύνθημα για όσα θα παρακολουθήσουμε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

«Θα πληρώσεις; Να ξέρω τι θα παραγγείλω!», ακούγεται να λέει χωρίς περιστροφές μία dater στο τρέιλερ του επεισοδίου, θέτοντας από την αρχή τους δικούς της κανόνες στο τραπέζι.

Όπως είναι φυσικό, το συγκεκριμένο ραντεβού προβλέπεται να ολοκληρωθεί ακριβώς όπως άρχισε: με ένταση και απόλυτη ψυχρότητα. Η ίδια, μάλιστα, δεν δίστασε να ξεκαθαρίσει εκ των υστέρων στις κάμερες: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!».

First Dates: Σκληρές αλήθειες στο πρώτο ραντεβού

First Dates: Σκληρές αλήθειες στο πρώτο ραντεβού

Παράλληλα, σε ένα άλλο τραπέζι, μια διαφορετική γνωριμία οδηγείται επίσης σε ναυάγιο. Αυτή τη φορά, η αιτία δεν είναι η οικειότητα ή ο λογαριασμός, αλλά το... ιδιόρρυθμο χιούμορ. Τα όχι και τόσο επιτυχημένα αστεία του dater φαίνεται πως εξάντλησαν την υπομονή της συνοδού του, η οποία δήλωσε φανερά εκνευρισμένη: «Τα αστεία του τα βρίσκω άθλια. Δεν μπορούσα άλλο, ήθελα απλά να σηκωθώ να φύγω!».

Θα καταφέρει κάποιο από τα ζευγάρια να ανατρέψει το κλίμα ή το βράδυ θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επεισοδιακά της φετινής σεζόν; Η συνέχεια επί της οθόνης!

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