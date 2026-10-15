Η ατμόσφαιρα στο First Dates αναμένεται ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη, αφού από τα πρώτα κιόλας λεπτά η κατάσταση αρχίζει να... μυρίζει μπαρούτι. Οι προσδοκίες των singles φαίνεται πως πέφτουν στο κενό, με τις πρώτες αιχμηρές κουβέντες να δίνουν το σύνθημα για όσα θα παρακολουθήσουμε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

«Θα πληρώσεις; Να ξέρω τι θα παραγγείλω!», ακούγεται να λέει χωρίς περιστροφές μία dater στο τρέιλερ του επεισοδίου, θέτοντας από την αρχή τους δικούς της κανόνες στο τραπέζι.

Όπως είναι φυσικό, το συγκεκριμένο ραντεβού προβλέπεται να ολοκληρωθεί ακριβώς όπως άρχισε: με ένταση και απόλυτη ψυχρότητα. Η ίδια, μάλιστα, δεν δίστασε να ξεκαθαρίσει εκ των υστέρων στις κάμερες: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!».

First Dates: Σκληρές αλήθειες στο πρώτο ραντεβού

Παράλληλα, σε ένα άλλο τραπέζι, μια διαφορετική γνωριμία οδηγείται επίσης σε ναυάγιο. Αυτή τη φορά, η αιτία δεν είναι η οικειότητα ή ο λογαριασμός, αλλά το... ιδιόρρυθμο χιούμορ. Τα όχι και τόσο επιτυχημένα αστεία του dater φαίνεται πως εξάντλησαν την υπομονή της συνοδού του, η οποία δήλωσε φανερά εκνευρισμένη: «Τα αστεία του τα βρίσκω άθλια. Δεν μπορούσα άλλο, ήθελα απλά να σηκωθώ να φύγω!».

Θα καταφέρει κάποιο από τα ζευγάρια να ανατρέψει το κλίμα ή το βράδυ θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επεισοδιακά της φετινής σεζόν; Η συνέχεια επί της οθόνης!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates