Κάρτα Δακτυλίου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα την εκδώσετε

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Επέστρεψε ο Δακτύλιος: Ποιες ώρες και μέρες εφαρμόζεται / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποίησε ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση της Κάρτας Δακτυλίου, επιτρέποντας ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χωρίς φυσική παρουσία.
  • Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων με κύρια κατοικία εντός του Δακτυλίου.
  • Η Κάρτα Δακτυλίου εκδίδεται ηλεκτρονικά και φέρει QR Code για έλεγχο εγκυρότητας.
  • Η χρήση της Κάρτας επιτρέπει είσοδο-έξοδο με περιορισμούς στις Ζώνες του Δακτυλίου.
  • Η υπηρεσία εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου για μείωση γραφειοκρατίας.

Στην ενεργοποίηση της ψηφιακής υπηρεσίας για την έκδοση της ειδικής Κάρτας Δακτυλίου προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μέσω της ΔΑΕΜ ΑΕ, μεταφέροντας σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων. Μέσα από την πλατφόρμα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πραγματοποιεί μέσω του συστήματος τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η Κάρτα Δακτυλίου εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρος ο κύκλος της διαδικασίας -από την αίτηση και την υποβολή των δικαιολογητικών έως τον έλεγχο, την έγκριση και την έκδοση της κάρτας- πραγματοποιείται, πλέον, ψηφιακά. Η ψηφιακή κάρτα φέρει μοναδική σήμανση QR Code, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς της από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε ισχύ ο δακτύλιος: Τα μέτρα που ισχύουν - Ποια οχήματα εξαιρούνται

Δικαιούχοι της ειδικής κάρτας εισόδου-εξόδου είναι αποκλειστικά οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται εντός των ορίων του Δακτυλίου. Κάτοικοι εξωτερικού, που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού δεν δικαιούνται άδεια εισόδου-εξόδου στον Δακτύλιο.

Για την έκδοση της ειδικής άδειας, η κατοικία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο Ε1 ως κύρια κατοικία του ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα από το καθεστώς κατοίκησης, δηλαδή εάν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση ή φιλοξενία. Στις περιπτώσεις όπου από το Ε1 δεν προκύπτει ως μόνιμη κατοικία η διεύθυνση για την οποία ζητείται η άδεια, απαιτείται η προηγούμενη επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων μέσω τροποποιητικής δήλωσης ή αίτησης μεταβολής στοιχείων Μ1 στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο Δακτύλιος ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 07:00 έως τις 20:00 και Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00.

Η περιοχή εφαρμογής του χωρίζεται σε τέσσερις Ζώνες: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

Η ειδική άδεια δεν παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ των επιμέρους Ζωνών. Ο κάτοχός της έχει δικαίωμα να εξέρχεται από τον Δακτύλιο ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή από την κατοικία του προς την έξοδο και αντίστοιχα να επιστρέφει στην κατοικία του μέσω της συντομότερης διαδρομής εισόδου. Οι περιορισμοί του Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται στις περιμετρικές οδούς.

Η υπηρεσία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της καθημερινής συναλλαγής των πολιτών με τον Δήμο.

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