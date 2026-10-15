Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 15/10/2026 στο Star, ο Αλέξης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στη Γεωμετρία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Αλέξης έκανε τα εύκολα δύσκολα και τελικώς δεν έλυσε τον γρίφο.

Εσύ θα έχεις την ίδια τύχη στη Γεωμετρία; Δοκίμασε τις δυνάμεις σου και δες πώς θα τα πας!

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