Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης κόπησε στη Γεωμετρία - Εσύ;

Δοκίμασε να λύσεις τον γρίφο - Θα τα καταφέρεις;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 15/10/2026 στο Star, ο Αλέξης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Το τριπλό «ρ» δεν έφτανε – Λύσε τον γρίφο της Ελένης

Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης κόπησε στη Γεωμετρία - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Στη Γεωμετρία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης κόπησε στη Γεωμετρία - Εσύ;

Ο Αλέξης έκανε τα εύκολα δύσκολα και τελικώς δεν έλυσε τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου

Εσύ θα έχεις την ίδια τύχη στη Γεωμετρία; Δοκίμασε τις δυνάμεις σου και δες πώς θα τα πας!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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