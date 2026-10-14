Τροχός της Τύχης: Το τριπλό «ρ» δεν έφτανε – Λύσε τον γρίφο της Ελένης

Η κατηγορία είναι «Συνώνυμα» - Θα τα καταφέρεις;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 14/10/2026, η Μαρία έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν 'Συνώνυμα' με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η παίκτρια πρότεινε τα γράμματα Ρ, Κ, Μ και το φωνήεν Ε.
  • Το τριπλό Ρ δεν βοήθησε στην επίλυση του γρίφου.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης κάλεσε την Μαρία να διεκδικήσει το έπαθλο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 14/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου

Τροχός της Τύχης: Το τριπλό «ρ» δεν έφτανε – Λύσε τον γρίφο της Ελένης  

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Το τριπλό «ρ» δεν έφτανε – Λύσε τον γρίφο της Ελένης

Το τριπλό ρ δεν βοήθησε την Ελένη να υποψιαστεί τις συνώνυμες λέξεις.

Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!

Εσένα πάει κάπου το μυαλό σου; Δοκίμασε τώρα να λύσεις τον γρίφο!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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