Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 14/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Το τριπλό ρ δεν βοήθησε την Ελένη να υποψιαστεί τις συνώνυμες λέξεις.
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