Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!

Εσύ τι θα κάνεις - Η κατηγορία είναι «Διάστημα»

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 12/10/2026 στο Star, η Νίκα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. 

Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;

Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!

Η κατηγορία ήταν «Διάστημα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!   

Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!

Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση

Εσύ τι θα κάνεις;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

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