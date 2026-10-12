Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 12/10/2026 στο Star, η Νίκα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Διάστημα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!

Εσύ τι θα κάνεις;

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