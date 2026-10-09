Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 09/10/26 στο Star, η Σοφία ήταν ο παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η Σοφία δυσκολεύτηκε και δεν μπόρεσε να λύσει τον γρίφο, εσύ;

Δείτε την εκπομπή Τροχός της Τύχης

