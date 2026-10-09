Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;

Η κατηγορία ήταν "Ίδια Κατάληξη"

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Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;
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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 09/10/26  στο Star, η Σοφία ήταν ο παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την  καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;

Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;

Η Σοφία δυσκολεύτηκε και δεν μπόρεσε να λύσει τον γρίφο, εσύ; 

Δείτε την εκπομπή Τροχός της Τύχης
 

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