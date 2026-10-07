Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 7/10/2026 στο Star, η Άρτεμις ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

«Φανταστικές επιλογές», αναφώνησε ο παρουσιαστής βλέποντας να ανοίγει σχεδόν όλος ο γρίφος. Το χρονόμετρο δε χρειάστηκε να ξεκινήσει ώστε η παίκτρια να...διαβάσει τη λύση.

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