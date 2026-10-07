Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση

Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει το χρονόμετρο

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 7/10/2026, η Άρτεμις προχώρησε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Πάνε Πακέτο» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Άρτεμις έκανε επιλογές Ν, Μ, Ρ και το φωνήεν Ι.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης επαίνεσε τις επιλογές της ως «φανταστικές».
  • Η Άρτεμις διάβασε τη λύση πριν ξεκινήσει το χρονόμετρο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 7/10/2026 στο Star, η Άρτεμις ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι. 

Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση

«Φανταστικές επιλογές», αναφώνησε ο παρουσιαστής βλέποντας να ανοίγει σχεδόν όλος ο γρίφος. Το χρονόμετρο δε χρειάστηκε να ξεκινήσει ώστε η παίκτρια να...διαβάσει τη λύση.

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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