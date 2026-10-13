Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 13/10/2026, η Μαρία έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Διάστημα» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Μαρία μάντεψε τα γράμματα Κ, Μ, Ρ, Ν και το φωνήεν Η.
  • Κέρδισε τα εύσημα από τον Πέτρο Πολυχρονίδη για την επίδοσή της.
  • Οι θεατές καλούνται να μαντέψουν τις λέξεις που κρύβονται πίσω από τον πίνακα.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 13/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. 

Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου

Η κατηγορία ήταν «Διάστημα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου

Η Μαρία μάντεψε σωστά τα συνώνυμα και κέρδισε τα εύσημα από τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;

Εσύ ποιες λέξεις νομίζεις ότι κρύβονται πίσω από τον πίνακα;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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