Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 13/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Διάστημα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Η Μαρία μάντεψε σωστά τα συνώνυμα και κέρδισε τα εύσημα από τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Εσύ ποιες λέξεις νομίζεις ότι κρύβονται πίσω από τον πίνακα;

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